اقتصاد مصر

وقعت شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بمصر، عقدا مع تحالف دولي مكون من 4 شركات (سيجمان، بى ام ايه، ماين كيبتال- رونالد بيرجر) لتطوير وتحديث وإعادة هيكلة شركة السكر ومصانعها التابعة حتى تتمكن من المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً. وأوضح علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان أن التحالف الدولي سيقوم بعمل دراسة مستفيضة وواقعية، وتحليل دقيق للوضع الراهن لكل وحدة من وحدات شركة السكر ،والبالغ عددها 22 وحدة، وعلاقاتها بعضها ببعض، وتقييم العناصر البشرية بداخل الشركة. وقال إنه سيتم الأخذ في الاعتبار الوحدات غير النمطية، مثل قطاعات النقل والمركز الطبي، وصناعات الورق، والعطور ومستحضرات التجميل ووضع تصور للتطوير وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانيات المادية والبشرية بشركة السكر لوضعها على خريطة المنافسة المحلية والإقليمية والدولية بحيث سيتم دراسة الموقف (المالي، الفني، الإداري) وأضاف أنه سيتم وضع البدائل المناسبة مع تحديد نقاط القوة والضعف بهدف بالنهوض بالشركة والذي سينعكس ايجابياً على النهوض بصناعة السكر.