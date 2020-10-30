علم ومعرفة

صدر للكاتب حمزة عليان كتاب جديد بعنوان «الكويت في الخمسينات» تضمن عدة فصول رصد الكاتب من خلالها أهم مراحل العصر الذهبي للكويت وبناء الدولة، وأشار الكاتب في مقدمة كتابه إلى أن جملة «ان العصر الذهبي للكويت كان في الخمسينات» هي التي قادته لأن يبدأ البحث والدراسة والتنقيب عن أهم معالم تلك المرحلة الذهبية.تضمن الكتاب ستة فصول بعناوين مختلفة لمراحل تاريخية متعددة،

بناء الدولة الحديثة

كل فصل منها جاء غنياً بالمعلومات التاريخية والتوثيقية، فالفصل الأول حمل عنوان «مراحل بناء الدولة الحديثة» وفيه دون الكاتب المجالس التنفيذية في الفترة من (1938 – 1949م) وأشار الى المجلس المشترك الذي استحدث عام 1961م واستمر لمدة سنة وهو كما جاء في الكتاب دمج للمجلس الأعلى بالهيئة التنظيمية. كما تضمن الفصل الأول التنظيم الاداري والحكومي وفيه يشير الكاتب الى أن التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته الكويت في فترة الخمسينات لم يكن وليد اللحظة فقد سبقته محاولات جادة، ظهرت ابتداء من أوائل الثلاثينات من القرن الماضي. وتحت عنوان قفزة أسطورية تحدث الكاتب عن القفزة الأسطورية في عالم النفط أن الكويت باتت محط أنظار الدول العظمى نظرا لأهميتها المالية والاستراتيجية. لينتقل الى توبيب أخر في الفصل الأول حمل عنوات تنظيم الدوائر، وينتقل بعدها الى دروس في التنمية والتغيير، حيث أشار فيه الى أن الكويت صارت بعد اكتشاف وتصدير النفط «كويتاً أخرى» فقد أحدث «الذهب الأسود» تغييراً جوهرياً في مختلف نواحي الحياة. ومن ثم يتطرق الكاتب الى منارة في التعليم وبروز التنمية في قطاع التعليم، ثم يتناول في عنوان جديد دولة الرفاه بالخدمات الصحية، لينقل للحديث عن ندرة المياة تحولت الى نعمة، ثم يتناول البلدية والموظفون والمحاسبة، وبعدها يتحدث عن دائرة الشؤون الاجتماعية جوانب مضيئة ومساهمات ايجابية في المجتمع، ويرصد أيضاً في الباب الأول الطفرة في الخدمات الاسكانية والخروج من السور.

منارة ثقافية وتنويرية

أما في الفصل الثاني فجاء يحمل عنوان «ورشة من نوع آخر الخمسينات منارة ثقافية وتنويرية» وتطرق فيه الكاتب الى أن الكويت كانت تخطو نحو بناء الدولة الحديثة في مطلع الخمسينيات خطوات تسير في خطوط متوازية، وأشار الى أن الكويت على الجانب الاعلامي شهدت قفزات بارزة، واحتلت وسائل الاعلام من اذاعة وصحافة وطباعة الى جانب المكتبات والمتاحف والآثار، المكانة التي عززت من صورة الكويت في المحيط الخليجي والعربي بكونها الرائدة والسباقة في هذا المضمار.

وفي عناوين داخلية في الفصل الثاني تطرق الكاتب الى صحافة الخمسينات ثم القراءة والمكتبات وجدول تاريخ صدور الصحف خلال الفترة (1950-1960م).

الإنجازات والدور الإنمائي

وفي الفصل الثالث ( عشر سنوات من الانجاز كشف حساب بالوقائع) رصد الكاتب الأحداث والانجازات التي شهدتها الكويت خلال عشر سنوات (1950-1960م).

وتضمن الفصل الرابع الذي حمل عنوان «الوجه العربي والدور الانمائي» اللجنة الدائمة لمساعدات الخليج، ثم الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي، عرب في أحضان الكويت، وذكر فيه اسماء شخصيات عربية منها: زكي طليمات ودوره في المسرح، أحمد زكي ومنارة «العربي»، عبد الرزاق السنهوري واضع القوانين، عثمان خليل والدستور، غسان كنفاني و«رجال في الشمس» وغيرهم الكثير..

إصدارات عربية والصحافة الغربية

أما الفصل الخامس فقط جاء بعنوان «الكويت كما بدت في كتب المؤلفين العرب» وفيه اشار الكاتب الى ان المكتبة العربية تزخر بمجموعة اصدارات كتبها مؤلفوها عن «الامارة الفتية» و«الدولة الناشئة»، و«زهرة الخليج العربي» وأورد العليان قائمة من المؤلفات الصادرة باللغة العربية بهدف التعريف بها وتقديم نبذة عنها.

وفي الفصل السادس الذي حمل عنوان « مشاهدات الراحلين والصحافة الغربية» يقول العليان: في جولة استطلاعية في عالم الكتب والمجلات الاجنبية نحاول استشراق معالم تلك المرحلة من التغييرات التي عاشتهاـ ومن الصعب أن نلم بالصورة كاملة وأن نقدم كشفاً جامعاً لكل الكتب الاجنبية التي تناولت هذا الأمر.

سليمان الشاهين:

«تكتسب العقود الزمنية أهميتها لأنها الحلقات التي يشكل ترابطها مسار التاريخ، وعندما يختار حمزة عليان مرحلة الخمسينيات من القرن الماضي فهو العقد الذي حمل الأهمية والمكانة التي يستحقها تاريخنا الكويتي في العرض والتحليل، باعتبارها المرحلة التي قدر للكويت اختيارها منطلقا لاستكمال حداثتها المادية ان صح التعبير، والتي تتماشى مع التحول العالمي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية».

أ. د. عبدالله الغنيم:

«في هذا الكتاب يقدم لنا الكاتب الصحافي حمزة عليان صورة بانورامية لتلك الفترة من خلال تتبع أبرز مظاهرها، ومراحلها، والقيادات التي أسهمت في اذكاء تلك النهضة، والوصول الى المستوى المأمول، ولقد أحسن ليان اختيار الموضوع وبسطه للقارئ في صورة واضحة المعالم، مزدانة بالصور، لا نملك الا التقدير للمؤلف، والشكر على هذا العمل الذي سيحتل مكانة لائقة به في المكتبة الكويتية».

اسم الكتاب: الكويت في الخمسينات

المؤلف: حمزة عليان دار النشر: ذات السلاسل عدد صفحات الكتاب: 194 صفحة عدد الفصول: 6 فصول لوحة الغلاف: بريشة الفنان أمين محفوظ

حمزة عليان

كم كنت أتمنى أن يعود بي العمر الى الوراء لأعيش في تلك الحقبة من تاريخ الكويت هذا البلد الذي احببته واستقررت فيه مع أبنائي وأسرتي، وأنتجت فيه كتباً، ومؤلفات، ودراسات كانت خير رصيد لي في مهنة التأليف والكتابة.

