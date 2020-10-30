علم ومعرفة

صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب (المسرحيات القصيرة في المسرح المصري) للدكتور نبيل بهجت، رئيس قسم المسرح بكلية الآداب - جامعة حلوان، ويضم الكتاب عددا من الدراسات تمثل 44 نصا مسرحيا قصيرة لكل من: «بديع خيري» و«يوسف وهبي» و«أبو السعود الابياري». وهي نصوص مسرحية مجهولة لعدد من رواد المسرح العربي، ونشروها في عدد من الدوريات المختلفة ولم ينتبه اليها مؤرخو الأدب وناقديه.

ويعد الكتاب هو الثاني في اطار مشروع لدراسة ونشر المسرحيات القصيرة؛ حيث نشر المؤلف كتابا ضمن منشورات الهيئة العربية للمسرح بعنوان «تناقضات الخطاب والنص»، ضم 49 نصا قصيرا لكتاب مختلفين وبداية فان هناك فرق بين المسرح والجريدة - كوسيلتي عرض، فالأول: يختاره المتلقي مستسلما الى سلطته، أما الثانية: فتسعى الى فرض هذه السلطة من جانبها، لذا فهي تلتمس وسائل متعددة لجذب المتلقي، أولها: يتعلق بالعنوان الذي يجب أن يكون لافتا لانتباه القارئ بشكل يطرح داخله العديد من التساؤلات التي تجبره على التوقف لقراءة النص؛ لتحليل شفرات هذا العنوان.

نشر يوسف وهبي مسرحيات بدون كلام والكافر والقدر ومحكمة الستات وعلى فكرة والقربان ومكره أخاك وأيها القاتل تمهل وعلى مسرح الحياة وعدة شغل والموعد. معتمدا على عناوين وصور تمثيلية كعناصر أساسية تسهم في خلق التشويق، وقدم من خلال هذه المسرحيات عددا من الأنواع الدرامية المختلفة، منها الميلودراما والكوميديا والمونودراما، كما كتب مسرحية واحدة دون حوار يمكن أن نعدها شكلا أوليا لمسرح الصورة.

أما عن أبو السعود الابياري فلقد نشر عددا من أعماله الدرامية في العديد من المجلات تحت عناوين مختلفة منها: مسرحية فكاهية، وقصة فكاهية، وقصة مصرية وفكاهة مصرية وفكاهة محزنة، ومسرحية مصرية ذات فصل واحد ومنظر واحد، وتمثيلية من فصل واحد. وبالرغم من الاختلاف اللفظي الواضح في محاولاته الخاصة لتصنيف ما كتبه آنذاك، الا أنها جميعا جاءت كأعمال مسرحية قصيرة، وتتشابه الملامح العامة لهذا اللون الى حد كبير

وقدم الكتاب نصوص بديع خيري كشكش عضو في البرلمان، وكشكش ليلة الفرح، وفاطمة وماري وراشيل، وجت سليمة، واللي يخاف منه، وقلوب حسب الطلب، واللص الكبير، والغريم، وصديق للايجار، وملاك جهنم، وأصابع القرد، والسكوت من دهب، والعصر الحديث، وخدم وأسياد، وحارة سيبويه، وتجربة، والعاقل. ويتناول الكتاب قضية «التأليف المشترك» بين نجيب الريحاني وبديع خيري كمدخل لقراءة ابداع بديع خيري، ووصل الكاتب الى أنه ليس هناك مانع من أن يقترح الريحاني على بديع فكرة مسرحية معينة أو يعطيه اسم مسرحية أجنبية لو اقتبسها بديع فستحقق أرباحا هائلة، فالمطلوب تفصيل العمل على الفرقة، ولذلك فلا مانع من أن يقترح نجيب.. ولكن الذي يمسك بالقلم ويكتب هو بديع.

أما عن دور نجيب الريحاني في هذه المسرحيات، فيقول «محمد علي حمادة»: «وفهمت من الحديث الذي دار بيننا تعقيبا على ذلك بأن دور الريحاني لم يكن يعدو اقتراح بعض الاضافات أو الاختصار هنا أو هناك، وكان كرجل مسرح يزن كل عيارة وكل لفظ، ويردده فيما بينه وبين نفسه، كأنما يلقيه على المسرح وأمام الجمهور، وبعبقريته الفذة واحساسه المسرحي العميق كان يقترح على زميله وصديقه بديع ما يراه في هذه النواحي، ثم يكتب بديع المسرحية من أول كلمة الى آخر كلمة دون أن يخط الريحاني أو يملي حرفا فيها وأخيرا.. قدم الكتاب صورة جديدة لثلاثة من رواد المسرح المصري، وعرضنا ابداعا لم تمتد له يد من قبل بالدراسة، وهو ما يفتح أفق الدراسة والبحث للتعرف على وجوه مختلفة وجديدة للمسرح المصري.

