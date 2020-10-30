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نظم بيت الشعر بالخرطوم، ندوة ثقافية بمناسبة إصدار كتاب «الطبيعة عند المتنبي»، للعلامة الراحل عبد الله الطيب المجذوب، بالتعاون مع مؤسسة عبدالله الطيب الوقفية، وهو من ضمن الكتب التي قام بيت شعر الخرطوم بطباعتها، دعماً لنشر الكتب الثقافية المهتمة بالشعر والنقد الشعري.

ونظمت الندوة في جامعة الخرطوم، بتشريف وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار صغيرون الزين، ومديرة جامعة الخرطوم بروفيسور فدوى عبد الرحمن، والسيدة جرزلدا الطيب زوجة مؤلف الكتاب الراحل عبدالله الطيب، وعدد كبير من الأدباء والأكاديميين. حيث رحب مدير البيت الدكتور الصديق عمر الصديق بالحضور، متحدثاً عن الكتاب ومبينًا سبب طباعة بيت الشعر له، معرباً عن شكره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لما يقدمه من رعاية للثقافة والأدب.

بعد ذلك تزامنت فقرات الندوة، التي أدار منصتها الأستاذ محجوب دياب، وقدم كل من الدكتور الأصم بشير أستاذ الأدب العربي، ومدير دار جامعة الخرطوم للنشر والدكتور حسن صلاح الدين، والأستاذ عمر الحبر الأستاذ بقسم اللغة العربية بجامعة الخرطوم أوراقًا علمية بحثت في الكتاب، وجديد ما تطرق إليه العلامة.

