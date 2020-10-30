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نيس– الوكالات: قتل ثلاثة أشخاص أحدهم على الأقل نحرا، وجرح آخرون امس في مدينة نيس بجنوب شرق فرنسا على يد شخص يحمل سكينا وتم اعتقاله بحسب مصدر حكومي، فيما احبطت الشرطة هجوما ثانيا في مدينة أفينيون بعدما قتلت بالرصاص رجلا هدد المارة في أحد شوارع المدينة بسكين كان يحمله. وأعلنت نيابة مكافحة الارهاب فتح تحقيق في الهجومين.

واعلن مصدر في الشرطة الفرنسية أن شخصين هما رجل وامرأة قتلا في كنيسة نوتردام بينما توفي ثالث بعد اصابته بجروح خطيرة في حانة قريبة كان قد لجأ اليها. وقال مصدر في الشرطة ان امرأة قطعت رأسها لكن موقع «أوروب 1» قال ان من بين الضحايا شخصين مذبوحين. وأكدت وكالة رويترز هذا الأمر على لسان مصدر بالشرطة الفرنسية، الذي أفاد بقطع رأس امرأة وشخص آخر.

ويأتي الهجوم بينما لا تزال فرنسا تعاني من قطع رأس صمويل باتي مدرس المدرسة الاعدادية الفرنسية في باريس، في وقت سابق من هذا الشهر على يد رجل من أصل شيشاني.

وأعلنت نيابة مكافحة الارهاب فتح تحقيق في «عملية قتل ومحاولة قتل مرتبطة بمنظمة ارهابية وعصابة أشرار ارهابية اجرامية». وقد عهد به الى الادارة العامة للأمن الداخلي.

وقال رئيس بلدية المدينة كريستيان ايستروزي لصحافيين في المكان ان المهاجم الذي اعتقلته الشرطة «كان يردد بلا توقف ألله أكبر» موضحا أن الرئيس ايمانويل ماكرون توجه الى المدينة.

واطلقت قوات الأمن النار على المهاجم، مما أدى الى اصابته بجروح، ونقل الى المستشفى الى تلقي العلاج.وكان مصدر أمني قال ان الهجوم وقع حوالى بالقرب من كنيسة نوتردام في نيس. وقالت المتحدثة باسم الشرطة فلورنس غافيلو ان «الوضع الآن تحت السيطرة».

وعقب الحادث، توجه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون توجه الى مقر وزارة الداخلية لترؤس خلية الأزمة، بينما تولت النيابة العامة لمكافحة الارهاب التحقيق في الهجوم.

وأطلقت السلطات الأمنية الفرنسية عملية بحث عما تعتقد أنه متواطئ آخر مع منفذ الهجوم. وضربت قوات الأمن الفرنسية طوقا أمنيا حول مكان الحادث، هو ما تقوم به عادة في أعقاب وقوع العمليات الارهابية.

الى ذلك ذكرت وسائل اعلام فرنسية، امس أن قوات الأمن قتلت بالرصاص رجلا هدد المارة بسكين في مدينة جنوبي فرنسا، في ثاني هجوم من نوعه بالبلاد خلال ساعات. وذكرت اذاعة «أوروبا 1» الفرنسية أن عناصر الأمن الفرنسي قتلوا الرجل في مدينة أفينيون بعدما هدد المارة في أحد شوارع المدينة بسكين كان يحمله. وقالت الاذاعة ان الرجل المسلح بسكين كان يردد «الله أكبر».

ودعا رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي الأوروبيين الى «الاتحاد ضد العنف وضد الذين يسعون الى التحريض ونشر الكراهية» وكتب في تغريدة «أشعر بصدمة وحزن عميقين لأخبار هجوم نيس المروع. نشعر بهذا الألم كلنا في أوروبا». كما دان رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي «الهجوم المشين» الذي «لن يزعزع الجبهة الموحدة للدفاع عن قيم الحرية والسلام». وأضاف في تغريدة «قناعاتنا أقوى من التعصب والكراهية والارهاب». من جهته علّق الكرملين، امس على الهجمات التي شهدتها فرنسا، منددا بقتل الناس، مؤكدا في الوقت ذاته أن ايذاء المشاعر الدينية خطأ أيضا. وقال الكرملين في بيان ان» قتل الناس غير مقبول، لكن من الخطأ أيضا ايذاء المشاعر الدينية».

