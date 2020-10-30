عربيات ودوليات

دان الأزهر الشريف وامامه د. أحمد الطيب، امس بشدة الهجوم الارهابي الذي وصفه بـ«البغيض»، الذي وقع بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص واصابة آخرين. وأكد الأزهر في بيان رسمي أنه «لا يوجد بأي حال من الأحوال مبررا لتلك الأعمال الارهابية البغيضة التي تتنافى مع تعاليم الاسلام السمحة وكافة الأديان السماوية». ودعا الأزهر الى ضرورة العمل على التصدي لكافة أعمال العنف والتطرف والكراهية والتعصب. وأضاف البيان أن «الأزهر الشريف اذ يدين ويستنكر هذا الحادث الارهابي البغيض، فانه يحذر من تصاعد خطاب العنف والكراهية».

ودعا الأزهر الى تغليب صوت الحكمة والعقل والالتزام بالمسؤولية المجتمعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعقائد وأرواح الآخرين.

