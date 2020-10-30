عربيات ودوليات

جدة – الوكالات: أعلن المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، امس بأن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن في القنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لاصابات طفيفة. وقال الغامدي انه تم نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس». كما أضاف أنه تم ايقاف الجاني واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه. من جهته دعت السفارة الفرنسية بالسعودية رعاياها الى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر. وقالت السفارة الفرنسية في بيان على صفحتها الرسمية على موقع تويتر «تعرضت قنصلية فرنسا العامة في جدة لحادثة طعن بالسكين استهدفت حارس أمن، موظف في شركة أمن خاصة». وأكدت أنها تدين بشدة «هذا الاعتداء الأثيم ضد منشأة دبلوماسية»، مؤكدة دعمها التام للضحية.

