عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: دعا الممثّل الأعلى لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل-أنخيل موراتينوس الى «الاحترام المتبادل لكلّ الديانات والمعتقدات». وقال المتحدّث باسم موراتينوس في بيان انّ الممثّل الأعلى «يتابع بعميق القلق التوتّرات المتصاعدة وحالات التعصّب التي أثارها نشر رسوم كاريكاتورية تمثّل النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ويعتبرها المسلمون مهينة ومسيئة للغاية». وأضاف أنّ «الرسوم الكاريكاتورية الاستفزازية أثارت أيضاً أعمال عنف ضدّ مدنيين أبرياء تعرّضوا لهجوم بسبب دينهم أو معتقدهم أو عرقهم»، من دون مزيد من التوضيح. وشدّد موراتينوس في بيانه على أنّ «اهانة الأديان والرموز الدينية تسبّب الكراهية والتطرّف العنيف ممّا يؤدّي الى استقطاب المجتمع وتفكّكه». في غضون ذلك اتسعت رقعة الاحتجاجات على الرسوم المسيئة ونظم محتجون مسيرات في شوارع عدد من الدول الاسلامية للتنديد بالموقف الفرنسي.

ونظمت في مدينة كراتشي الباكستانية وقفة احتجاحية فيما شهدت داكا، نزول مئات المسلمين الى شوارع العاصمة البنغلاديشة لليوم الثالث على التوالي، وسط دعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية . الى ذلك قال المرشد الايراني آية الله علي خامنئي ان تأييد الرئيس الفرنسي الاساءة للاسلام يعتبر اهانة لضمير المسلمين الفرنسيين الذين انتخبوه. وأضاف أن العمل الذي أساء للاسلام والرسول عليه السلام عمل أحمق، وتأييد الرئيس الفرنسي له محل استغراب واستهجان.

بدورها استدعت الحكومة الماليزية القائم بأعمال السفارة الفرنسية الى وزارة الخارجية على خلفية «تزايد خطاب الكراهية والاهانات والممارسات التمييزية ضد المسلمين في فرنسا» وفق بيان لرئاسة الوزراء. وحض رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الدول الاسلامية للتوحد ضد تصاعد الاسلاموفوبيا في أوروبا. كما أدانت الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الاساءة الى الأديان، داعية الى الابقاء على الأديان مصدرا للمحبة والسلام وبناء الثقة بين الناس.

