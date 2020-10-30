عربيات ودوليات

الرياض– الوكالات: أصدر مجلس التعاون الخليجي، امس بيانا بشأن استمرار ميليشيا الحوثيين في «استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة العربية السعودية عبر اطلاق طائرات مسيرة ومفخخة» وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف ان «هذه الاعتداءات التي تستهدف المملكة تمثل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية وتشكل تهديدا لأمن دول مجلس التعاون وأمن المنطقة واستقرارها» مؤكدا أن أمن دول مجلس التعاون واستقرارها كل لا يتجزأ. وأكد الحجرف «وقوف مجلس التعاون الى جانب المملكة العربية السعودية وتأييده لما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، داعيا المجتمع الدولي الى الوقوف بحزم في وجه الميليشيا الحوثية ومن يقف وراءها في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة».

في غضون ذلك أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن احباطه عدة هجمات ارهابية باتجاه السعودية أطلقتها المليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين. وكشف التحالف عن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه جازان في السعودية. كما تم اعتراض صاروخ بالستي آخر أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه نجران. كذلك، اعترض التحالف صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط. وأشار التحالف أيضاً الى «التصدي لتهديد معاد بتدمير هدفين جويين باتجاه السعودية لاستهداف المدنيين».وفي مقابلة مع قناة «العربية» أكد المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي على استمرار التحالف في تدمير القدرات النوعية للميليشيات الحوثية. وحذّر قائلا «لن يكون هناك أي صبر على الحوثيين في حال أصيب أي مدني».

واكد المالكي احباط كل «المحاولات المستميتة» من ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين، حيث تم الأربعاء تدمير 3 صواريخ باليستية و6 مسيرات مفخخة حوثية. وشدد المالكي على أن الدفاعات السعودية البحرية والجوية تمتلك احترافية عالية في التصدي لهذه الهجمات، مضيفاً أن وضع الحوثيين على الأرض في مأرب والجوف «يائس وتعيس». وشرح أنه تم القضاء على التعزيزات الحوثية في مأرب والجوف، كما يُقتل أكثر من 300 عنصر من الميليشيا يومياً في هاتين الجبهتين مضيفاً أن ميليشيات الحوثي عاجزة عن تحقيق أي نصر في الجوف. واعتبر المالكي ان «املاءات الحرس الثوري الايراني واضحة في صنعاء المحتلة»، كما ذكر بأن «العلاقة معروفة بين الميليشيا الحوثية والقاعدة وداعش».

