عربيات ودوليات

القدس المحتلة – الوكالات: كشف آفي بيركوفيتش، مبعوث الرئيس الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط، امس انه تم تأجيل خطة الضم الاسرائيلية لأراض فلسطينية في الضفة الغربية، لحين استكمال عمليات التطبيع بين اسرائيل ودول عربية. وأضاف بيركوفيتش، في تصريح لاذاعة الجيش الاسرائيلي «لم تتم ازالة موضوع الضم عن الطاولة، وانما تم تأجيله الآن». وتابع بيركوفيتش «كانت هناك فرصة مهمة أمامنا فرصة لتطبيع العلاقات بين اسرائيل والامارات وكنا نجري محادثات مع دول أخرى في ذلك الوقت». وأردف «من المهم بالنسبة الينا أن نقول انظروا ان الضم هو شيء يمكن القيام به في فترة لاحقة، انه ليس أمرا نختلف عليه». وشدد على أن ضم اسرائيل لأراض فلسطينية «جزء من رؤية الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب، وهو شيء ندعمه». وأرجأت اسرائيل في يوليو الماضي، ضمها نحو 30% من مساحة الضفة الغربية الى موعد لم تحدده وشدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في أكثر من مناسبة على أنه يعتزم تنفيذ عملية الضم، حال تلقيه التزاما أميركيا بالاعتراف بالضم، الذي يرفضه الفلسطينيون بشدة.