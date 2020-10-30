عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: دخلت بلدان اوروبية عدة في حالة اشبه بـ«السبات الشتوي» مع اعادة فرض تدابير اغلاق جزئي لمواجهة الطفرة الثانية من جائحة «كورونا» ما اثار غضبا بين بعض المواطنين لاسيما الذين تخوفوا من ان تمتد الى مواسم الأعياد الشتوية، بينما تخطى عدد المصابين بالفيروس في الهند ثمانية ملايين مصاب، بحسب بيانات نشرتها وزارة الصحة، امس. وتعتبر الهند ثاني دولة في العالم من حيث عدد المصابين بالفيروس خلف الولايات المتحدة التي سجلت لغاية اليوم 9.1 ملايين اصابة. لكن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس الفتاك في الهند والبالغ 120 ألفاً هو اقل بكثير بالمقارنة مع نظيره في الولايات المتحدة التي سجلت لغاية اليوم اكثر من 230 الف حالة وفاة. وعلى الرغم من ان الهند سجلت في الأيام الأخيرة تباطؤاً في عدد الاصابات الجديدة بالفيروس، الا ان السلطات تستعد لموجة وبائية بعد «ديوالي»، المهرجان الديني الأضخم في البلاد والذي يصادف هذا العام في 14 نوفمبر ويتزامن مع بداية فصل الشتاء. في حين، حذر مسؤولون من ان العاصمة قد تشهد اكثر من 10 آلاف اصابة جديدة يومياً خلال الموجة الوبائية التالية.

ومن اعادة حجر عام اعتبارا من اليوم في فرنسا الى تشديد وشيك للقيود في المانيا وبلجيكا، تتوقع اوروبا التي «فوجئت» بعنف الموجة الثانية من وباء «كوفيد-19» الذي «يفوق طاقتها»، شهرا صعبا وتضاعف قراراتها الشديدة. وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في خطاب بثه التلفزيون «مثل كل جيراننا يغرقنا التسارع المفاجئ للوباء بفيروس يبدو انه يكتسب قوة مع اقتراب الشتاء وانخفاض درجات الحرارة». وأضاف الرئيس الفرنسي «مرة اخرى، يجب ان نتحلى بالكثير من التواضع، فنحن جميعا في اوروبا متفاجئون بتطور الفيروس» قبل ان يعلن عن فرض حجر لمدة شهر واحد على الأقل. وقال ان البلاد قد تشهد «ما لا يقل عن 400 الف حالة وفاة اضافية» خلال بضعة اشهر اذا لم يتم فعل اي شيء.

وأكد ماكرون ان «بعض البلدان مثل اسبانيا وأيرلندا وهولندا اتخذت اجراءات اكثر صرامة في وقت ابكر من بلدنا. ومع ذلك ، فنحن جميعا في النقطة نفسها، نواجه موجة ثانية تفوق طاقتنا وأصبحنا نعرف انها ستكون على الأرجح انها ستكون اقسى واكثر فتكا من الموجة الأولى».

وتخشى السلطات الفرنسية ان تبلغ خدمات الانعاش اقصى طاقتها اذ ان اكثر من نصف الأسرة المتوفرة فيها والبالغ عددها 5800، مشغولة حاليا.

وفي المانيا اعلنت المستشارة انجيلا ميركل عن اجراءات جذرية بما في ذلك اغلاق لمدة شهر واحد للمطاعم والمراكز الترفيهية، الى جانب دعم تصل قيمته الى عشرة مليارات يورو لمساعدة الاقتصاد على تخفيف الصدمة.ولا يزال صانعو السياسة يأملون في انقاذ موسم العطلات على الرغم من الغاء معظم اسواق عيد الميلاد العزيزة جداً على الألمان، بسبب الوباء.

وفي تونس، قال المدير العام للصحة فيصل بن صالح ان الوضع الوبائي في تونس اصبح خطيرا جدا وأن الامكانات المادية واللوجيستية للمستشفيات الحكومية اصبحت غير قادرة على مجاراة نسق الزيادة في الاصابات.

