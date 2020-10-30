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نيويورك - الوكالات: أعلن مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأميركية انتوني فوتشي انه متأكد من توافر لقاح فيروس «كورونا» خلال اشهر، مؤكدا انه اللقاح لن يكون جاهزا قبل يناير 2021، وفق ما نقله موقع «أكسيوس».

وتوقع فوتشي، وهو خبير في مجال الأمراض المعدية، التأكد من فعالية اللقاحات ضد الفيروس التاجي بحلول ديسمبر المقبل، والقيام بحملات تطعيم على نطاق واسع، خلال العام الجديد.

وأشار فوتشي، وهو ايضا عضو في فريق عمل البيت الأبيض المعني بجائحة فيروس «كورونا» الى ان الولايات المتحدة لن تعود لطبيعتها قبل عام 2021.

وفي مقابلة منفصلة مع جامعة ملبورن الأسترالية قال فوتشي، انه «متأكد» من انه سيكون هناك لقاح لفيروس كورونا في الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف «اذا قمنا بحملة تطعيم واسعة النطاق بحلول الربع الثاني او الثالث من عام 2021 عتقد انه سيكون من السهل بحلول نهاية عام 2021 وربما حتى العام الذي يليه ان نبدأ وجود بعض مظاهر الحياة الطبيعية».

