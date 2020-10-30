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واشنطن - الوكالات: واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الظهور في تجمعات انتخابية حاشدة ودعا مؤيديه الى التصويت مبكرا بالحضور في مراكز الاقتراع بدلا من التصويت بالبريد او الانتظار الى يوم الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر المقبل. وخاطب ترامب انصاره في ولاية اريزونا التي تعد احدى الولايات الحاسمة للانتخابات وسأل الحشد «هل تنتظرون حتى الثلاثاء (يوم الانتخابات) للقيام بذلك (التصويت)؟»، وتابع قائلا «من الجيد ان تفعلوا ذلك الآن… اذهبوا مباشرة للتصويت بمكاتب الاقتراع».

وأدلى اكثر من 74 مليون ناخب بأصواتهم اما من خلال التصويت المبكر شخصيا او بالبريد، وذلك وفقا لبيانات جمعها «مشروع الانتخابات» بجامعة فلوريدا. ويمثل هذا العدد رقما قياسيا يزيد على 53% من اجمالي من ادلوا بأصواتهم في انتخابات 2016.

ويقول خبراء ان فرز العدد الهائل للأصوات المرسلة بالبريد والذي يتجاوز 48 مليون صوت حتى الآن ربما يستغرق اياما او اسابيع وهو ما يعني ان الفائز قد لا يعلن في الثالث من نوفمبر بعيد اغلاق صناديق الاقتراع.

ولا يزال المرشح الديمقراطي جو بايدن متقدما على ترامب بفارق مريح في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد عموما وهي تظهر استياء متزايدا من اسلوب تعامل ترامب مع وباء «كورونا» اكبر ازمة صحية عامة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث. بيد ان الاستطلاعات تظهر احتدام المنافسة بين ترامب وبايدن في ولايات عدة قد تحسم النتيجة النهائية للانتخابات.

وقال مسؤول في حملة ترامب ان الرئيس يخطط اجمالا لزيارة 10 ولايات في الأيام الأخيرة من الحملة وسيعقد 11 تجمعا في آخر 48 ساعة. وقد تنقل ترامب الثلاثاء في ولايات ميشيغان وويسكونسن ونبراسكا وقضى الليل في لاس فيغاس بولاية نيفادا. وبعد جولته في اريزونا انتقل امس الى فلوريدا وكارولينا الشمالية. في غضون ذلك سخر المرشح الديموقراطي بايدن من ادعاءات ترامب بشأن نجاحه في التعامل مع جائحة «كورونا» في ظل تسجيل ارقام قياسية للاصابات بالفيروس في ولايات عدة. وقال في كلمة عبر الفيديو بشأن الرعاية الصحية في ولاية ديلاوير «أصدر البيت الأبيض بيانا ادرج انهاء جائحة كوفيد-19 كأكبر انجاز للرئيس ترامب خلال ولايته الأولى» وتابع قائلا «أهم انجاز لولاية ترامب الأولى في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الاصابة تقريبا في كل ولاية في بلادنا».

وفي وقت سابق ادلى بايدن وزوجته جيل بصوتيهما ضمن الاقتراع المبكر في الانتخابات الرئاسية، وذلك في بلدته ويلمنغتون بولاية ديلاوير. وكان الرئيس ترامب قد ادلى بصوته السبت في مكتبة عامة بولاية فلوريدا.

ودعا بايدن الى الهدوء بعد ان شهدت فيلادلفيا اضطرابات تلت مقتل رجل اسود برصاص الشرطة هذا الأسبوع وقال ان للمحتجين الحق في التظاهر سلميا لكن ليس لهم الحق في التخريب. وأضاف بايدن ان الاحتجاج على قتل الشرطة يوم الاثنين لوالتر والاس (27 عاما) «مشروع تماما ومنطقي تماما» لكنه اشار الى مناشدة والد القتيل بانهاء العنف.

