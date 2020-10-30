عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ان بلاده لا تتمتع بحرية الصحافة وفيها قمع للحقيقة، مشددا على ضرورة الغاء المادة 230 من قانون الاتصالات. وكتب في تغريدة على «تويتر»: «الولايات المتحدة ليس لديها حرية صحافة، لدينا فقط قمع للحقيقة، او مجرد اخبار مزيفة».

وأضاف: «لقد تعلمت الكثير خلال الأسبوعين الماضيين حول مدى فساد وسائل الاعلام لدينا، والآن ربما تكون شركات التكنولوجيا الكبرى اسوأ». وتابع: «يجب الغاء المادة 230 من الدستور».

وتنص المادة 230 على حماية الشركات المشغلة لمواقع التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن اي شيء يتم نشره بواسطة طرف ثالث، حيث كانت الفكرة ان مثل هذه الحماية ضرورية لتشجيع ظهور انواع جديدة من الاتصالات والخدمات في فجر عصر الانترنت.

وأصدرت المادة عام 1996 كجزء من قانون يسمى «قانون آداب الاتصالات»، الذى كان يهدف في المقام الأول الى الحد من المواد الاباحية على الانترنت، وتم الغاء معظم هذا القانون من قبل المحاكم باعتباره انتهاكا غير دستوري لحرية التعبير.

