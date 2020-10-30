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نيويورك - الوكالات: فرضت السلطات في مدينة فيلادلفيا الأميركية حظر تجول من الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وذلك في اعقاب ليلتين من اعمال شغب ونهب جرت خلال احتجاجات عنيفة على مقتل رجل اسود برصاص الشرطة. وشهدت المدينة ليلتي الاثنين والثلاثاء على هامش الاحتجاجات اعمال شغب ونهب تصدت لها الشرطة بالهراوات وبتوقيف اكثر من 170 مشبوهاً.

ويأتي هذا الاجراء الذي اعلنت عنه السلطات على الموقع الالكتروني للمدينة في الوقت الذي حمل فيه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الساعي للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة الثلاثاء المقبل المسؤولية عن هذه الاضطرابات لمجلس بلدية المدينة الذي يسيطر عليه الديموقراطيون. وقال ترامب «ما اشاهده مروع، وبصراحة، فان رئيس البلدية او كائناً من يكن ذاك الذي يسمح للناس بالاحتجاج والنهب من دون ان يضع حداً لهم هو ايضاً مروع».

ومن المقرر ان تنتشر في فيلادلفيا، عاصمة ولاية بنسلفانيا، قوات من الحرس الوطني، من دون ان يتضح عديد هذه القوات بعد. وأكد حاكم الولاية الديموقراطي توم وولف انه طلب المساعدة لاعادة الهدوء الى عاصمة بنسلفانيا، احدى الولايات الحاسمة في المعركة الرئاسية بين ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن. وفيلادلفيا التي تعتبر معقلاً للديموقراطيين هي في حالة تأهب قصوى منذ التظاهرات العنيفة التي اندلعت احتجاجاً على مقتل رجل اسود يبلغ من العمر 27 عاماً ويدعى والتر والاس جونيور ظهر الاثنين في حي ويست فيلادلفيا، بعد ان اصابه شرطيان برصاصات عدة، في حين انهما لم يكونا معرضين لخطر وشيك، وفق ما اظهر شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وتم تعليق مهام الشرطيين المتورطين بمقتل والتر والاس جونيور بانتظار نتائج التحقيق الذي تجريه الشرطة والمدعي العام المحلي. وكان الشرطيان توجها الى مكان الحادث بعد ورود اتصال يفيد عن شجار عائلي وعن وجود رجل يحمل سكيناً. وأوضح المتحدث باسم شرطة فيلادلفيا اريك غريب ان والاس جونيور رفض القاء سلاحه رغم اوامر الشرطة. وأكدت عائلة الشاب بلسان محاميها ان الاتصال لم يكن موجهاً للشرطة انما للطوارئ الصحية اذ ان والاس جونيور يعاني من مشاكل نفسية وكان في خضم نوبة.

