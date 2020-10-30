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نيو اورلينز- الوكالات: اجتاح الاعصار «زيتا» لويزيانا في جنوب الولايات المتحدة بعدما دخل البر الأميركي من ساحل الولاية المطلة على خليج المكسيك ترافقه رياح بلغت سرعتها 175 كيلومترا في الساعة، وفقاً للمركز الوطني للأعاصير.

و«زيتا» العاصفة الحادية عشرة التي تضرب الولايات المتحدة هذا العام، دخلت اليابسة من بلدة كوكودري الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب مدينة نيو اورلينز في جنوب شرق لويزيانا، الولاية التي ضربتها هذا العام سبع عواصف بدرجات متفاوتة. و»زيتا» اعصار من الفئة الثانية على مقياس من خمس درجات تصاعدية. وأصدرت السلطات تحذيراً من الاعصار يشمل المناطق الممتدة على مسافة 300 كيلومتر من مدينة مورغان في لويزيانا الى الحدود بين ولايتي ميسيسيبي وألاباما. وحذر المركز الوطني الأميركي للأعاصير ومقره في ميامي بولاية فلوريدا من ان الاعصار سيتسبب بالاضافة الى الرياح العاتية والأمطار الغزيرة بأمواج عاتية وارتفاع مستوى سطح البحر. وفي سبتمبر، بدأ خبراء الأرصاد الجوية باستخدام الأبجدية اليونانية لتسمية الأعاصير بعدما استنفدت قائمة الأسماء اللاتينية التي يتم اعدادها سنوياً بصورة مسبقة. ومع ارتفاع درجة حرارة سطح المحيطات، تزداد قوة الأعاصير بحسب علماء يتوقعون ارتفاعاً في نسبة الأعاصير من الفئتين الرابعة والخامسة الأكثر تدميراً.

