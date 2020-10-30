دوليه

استعاد باريس سان جرمان توازنه بفوز بشق النفس على مضيفه باشاك شهير التركي بثنائية نظيفة لمهاجمه الايطالي مويس كين وخسر جهود نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، فيما أكد مان يونايتد الانكليزي انطلاقته القوية بفوزه على ضيفه لايبزيغ الألماني 5-0 بينها ثلاثية لمهاجمه البديل ماركوس راشفورد أولمن امس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة ضمن الدور الاول لمسابقة دوري أبطال أوروبا. في المباراة الاولى في اسطنبول، يدين باريس سان جرمان، وصيف بطل النسخة الأخيرة، بفوزه الى مهاجمه الدولي الايطالي المعار من ايفرتون الانكليزي مويس كين الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 64 و79.

وفي الثانية على ملعب «أولد ترافورد» في مانشستر، حسم يونايتد القمة أمام ضيفه لايبزيغ في صالحه 5-0 بينها ثلاثية لمهاجمه البديل راشفورد مؤكدا انطلاقته القوية في المسابقة هذا الموسم وفك النحس الذي لازمه على أرضه هذا الموسم. وفضل مدرب مان يونايتد النروجي أولي غونار سولسكاير الابقاء على لاعب الوسط الدولي البرتغالي برونو فرنانديش وراشفورد والوافد الجديد الدولي الاوروغوياني ادينسون كافاني على مقاعد البدلاء مفضلا الاعتماد على الهولندي دوني فان دي بيك والفرنسي أنتوني مارسيال ومايسون غرينوود، قبل ان يدفع بالثاني مكان الاخير (63)، والأول مكان الهولندي (67). وكاد لاعب الوسط البرازيلي فريد يمنح التقدم مبكرا لمان يونايتد بتسديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها الحارس المجري بيتر غولاتشي الى ركنية (6). ولم يتأخر يونايتد في افتتاح التسجيل حيث نجح غرينوود في هز الشباك الالمانية عندما تلقى كرة خلف الدفاع من الفرنسي بول بوغبا فتوغل داخل المنطقة وسددها بيسراه على يسار الحارس غولاتشي (21).وأنقذ غولاتشي مرماه من هدف ثان بتصديه لكرة من مسافة قريبة لمارسيال (71)، لكنه استسلم أمام راشفورد اثر انفراد بعد انطلاقة من منتصف الملعب اثر تمريرة من فرنانديش (74).وعزز راشفورد بالهدف الثالث بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة (78)، وأضاف مارسيال الرابع من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه اثر عرقلته من المدافع النمسوي مارسيل سابيتسر (87)، قبل أن يختم راشفورد المهرجان بالهاتريك من تسديدة قوية من داخل المنطقة (90+2).وتصدر راشفورد صدارة الهدافين برصيد اربعة اهداف.

وبات راشفورد ثاني لاعب لمان يونايتد يسجل ثلاثية كبديل بعد مدربه سولسكاير في مرمى نوتنغهام فوريست في فبراير 1999 في الدوري.

