دوليه

عاد تشلسي الانكليزي الى نغمة الانتصارات بفوزه الكبير على مضيفه كراسنودار الروسي 4-0، فيما حقق اشبيلية الاسباني فوزا صعبا على ضيفه رين الفرنسي 1-0 أول من امس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في الدور الاول لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المباراة الاولى، سجّل كالوم هودسون-أودوي (37) والألماني تيمو فيرنر (76 من ركلة جزاء) والمغربي حكيم زياش (79) والأميركي كريستيان بوليستش (90) الأهداف.

ورفع تشلسي رصيده الى أربع نقاط بعدما كان سقط في فخ التعادل السلبي في المباراة الأولى امام ضيفه اشبيليه الاسباني، في حين مني كراسنودار بخسارته الاولى بعد نقطته التاريخية التي كسبها من تعادله مع رين الفرنسي 1-1 في اولى مبارياته في المسابقة الأوروبية العريقة.

ووضع تشلسي حدا لثلاثة تعادلات متتالية في مختلف المسابقات، وانتزع صدارة المجموعة متفوقا على اشبيليه الفائز بدوره على ضيفه رين 1-0 بفارق الأهداف.

ورغم تفوقه ميدانيا الا أن فريق فرانك لامبارد وجد صعوبة في اختراق منطقة مضيفه وتهديد مرماه.وحصل تشلسي على ركلة جزاء مبكرة عندما تعرض فيرنر للعرقلة داخل المنطقة من المدافع البرازيلي كايو، فانبرى لها الاختصاصي الدولي الايطالي جورجينو لكن كرته ارتدت من القائم الأيمن وظهر الحارس ماتفاي سافونوف قبل أن يشتتها الدفاع (10).وانتظر تشلسي الدقيقة 37 لافتتاح التسجيل عندما مرر الألماني الآخر كاي هافرتز كرة امامية الى هودسون-أودوي الذي راوغ المدافعين داخل المنطقة وسدد بيسراه حاول الحارس سافونوف ابعادها لكنها ارتطمت بجسمه وتابعت طريقها نحو المرمى.

وحصل تشلسي على ركلة جزاء ثانية في الشوط الثاني انبرى لها هذه المرة فيرنر بنجاح (76). ولم ينتظر زياش كثيرا ليضيف الهدف الثالث (78).

واختتم البديل بوليسيتش الرباعية (90).

