دوليه

استعاد بوروسيا دورتموند الألماني توازنه بفوز بشق النفس على ضيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي 2-0، فيما عاد لاتسيو المنقوص بسبب اصابات بفيروس كورونا المستجد، بنقطة ثمينة من أرض مضيفه كلوب بروج البلجيكي بتعادله معه 1-1 أول من أمس الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة من الدور الاول لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المباراة الاولى، عانى بوروسيا دورتموند الامرين للفوز على ضيفه الروسي وانتظر الدقائق الاخيرة لحسم النتيجة في صالحه. وانتظر الفريق الالماني الدقيقة 78 لافتتاح التسجيل عن ركلة جزاء حصل عليها المهاجم الدولي البلجيكي ثورغان هازار اثر عرقلته من طرف المدافع فياتشيسلاف كارازاييف فانبرى لها المهاجم الدولي الانكليزي جايدون سانشو بنجاح.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة أضاف المهاجم الدولي النرويجي ارلينغ هالاند الهدف الثاني بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من الواعد الانكليزي الاخر جود بيلينغهام (90+1).

وعوض دورتموند بدايته المخيبة في المسابقة عندما خسر امام مضيفه لاتسيو 1-3 في الجولة الاولى فانفرد بالمركز الثاني في المجموعة. وخاض النادي الالماني المباراة في غياب الجماهير بعدما رفضت هيئة الصحة في ولاية نوردراين فيستفالن طلبا له للسماح لـ300 مشجع بدخول ملعب «سيغنال ايدونا بارك» الذي يتسع لـ81 ألف متفرج لحضور المباراة.

