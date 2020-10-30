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عاد السالمية الى سكة التعادلات واكتفى بنقطة واحدة بتعادله مع الشباب 1-1 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد علي صباح السالم ضمن الجولة الرابعة من دوري التصنيف والتي شهدت أول من أمس أيضاً فوز برقان على اليرموك 3-2 والصليبخات على التضامن 2-1.

وكان السماوي الذي يقوده المدرب الوطني محمد المشعان تعادل مع كاظمة 1-1 في الجولة الأولى، ومع خيطان 2-2 في الثانية، ثم فاز على الصليبخات 4-1 في الجولة الماضية، قبل أن يعود مجددا للتعادل أول من أمس ليرفع رصيده الى 6 نقاط، فيما حصد الشباب نقطته الثانية بعد التعادل مع الكويت 1-1 والخسارة أمام النصر 1-2.

وتقدم السالمية مبكراً في الدقيقة 17 بعد ركلة ركنية نفذها فواز عايض وقابلها محمد الهويدي بالرأس فذهبت الى مساعد ندا الذي حولها برأسه في الشباك محرزاً هدف السبق، ورغم أفضلية الشباب الذي سنحت له فرصاً عدة لادراك التعادل الا أن الشوط الأول انتهى بتقدم السالمية 1-0. وفي الشوط الثاني نجح الشباب في تعديل النتيجة عبر مهاجمه عبدالهادي خميس الذي استلم الكرة في منطقة الجزاء وسدد من تحت الحارس بدر الصعنون (58).

وفي مباراة ثانية واصل برقان صحوته وحقق انتصاره الثاني على التوالي بعد تجاوز اليرموك 3-2 على ملعب الشباب في مباراة شهدت تألق الغاني نيكولاس كوفي الذي سجل هدفين وأضاف زميله فرحان سعد الهدف الثالث ، فيما سجل هدفي اليرموك سونامي دوف. وتصدى حارس برقان عبدالرحمن الشريفي لركلة جزاء سددها هاشم عدنان في الدقيقة 80. ورفع برقان الذي تغلب على العربي في الجولة الماضية رصيده الى 7 نقاط، فيثما ظل اليرموك في قاع الترتيب دون رصيد.

وفي مباراة ثالثة، حقق الصليبخات انتصاره الأول في المسابقة بقيادة مدربه الجديد ناصر العثمان وذلك على حساب التضامن بنتيجة 2-1. وتقدم الصليبخات عبر البرازيلي رافاييل الذي سجل هدفاً رائعاً «على الطاير»، ثم تمكن مشعل الشمري من تعدل النتيجة للتضامن، لكن بدر المطيري منح فريقه النقاط الثلاثة بتسجيله هدف الفوز قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء. ورفع الصليبخات رصيده الى 3 نقاط فيما بقي التضامن على رصيده السابق 4 نقاط.

