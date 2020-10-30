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رجل التاريخ الرياضي الاخ عيسى حمزة عمل طوال أربعين سنة بخدمة بلده الكويت دون كلل او ملل وساهم بكثير من الانجازات في الاتحاد الكويتي لكرة الطائرة قبل ان ينتقل الى الاتحاد الآسيوي للطائرة.. الذي كانت له بصمات واضحة في مهامه الادارية وأسس قواعد وأركاناً قوية لكرة الطائرة وكان دوره كبيراً في نشاط الاتحاد ولقد تقدمت وتطورت اللعبة بشكل سريع... أثناء فترة تواجده في الاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة وحتى جماهير اللعبة زادت لمتابعتها على المستوى الآسيوي والعالمي. بوعبدالله الاخ العزيز عيسى حمزة قضيت سنوات تعمل للكويت وتشارك بهذه المهمة لكي تؤكد أن لدى الكويتيين رجالاً قادرين على تقلد زمام مثل هذه المناصب المهمة والكبيرة والعالمية لان ليس كل من تقلد وعمل يستطيع أن ينجح ويتفوق ويلاقي الاحترام والتقدير الذي يستحقه.

أما انت يا بوعبدالله الوفي لبلده والمخلص بعمله أثبت انك بكل صدق وتفانٍ طوال الأربعين عاماً انك مثال وقدوة جديرة بالتقدير وأعطيت صورة مشرفة للكويت من جانب العقلية الادارية الاحترافية من خلال عطائك وثباتك واليوم انا مواطن كويتي ورياضي أقدم لك كل الشكر والثناء على ما قدمته طوال فترة سنوات عملك الأربعين عاماً ومواصلتك طوال هذه الفترة ماهو الا دليل على نجاحك وقيادتك وتواصلك الممتاز واحترام الاعضاء من هم معك في الاداراة لشخصك واكيد انه ليس من السهل ان يبقى العضو مثل هذه الفترة الطويلة الا أن يكون ذا عقلية تستحق الاستمرار في الادارة.

واليوم يأتيك التكريم ليس من بلدك بل من الخارج ويقلدونك الوسام الذي تستحقه نتيجة للسنوات التي أعطيت الكثير من عمرك فيها عملاً بعيداً عن ادخال بلدك في مشاكل او ان تخلق أزمات تعيق رياضتها.

بوعبدالله.. ألف مبروك على رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة الشرفية مدى الحياة.

وسننتظر وننتظر متى يقدر الرياضي والمخلص في بلده.

سعد الحوطي

