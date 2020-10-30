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أقال مجلس ادارة نادي اليرموك مدرب الفريق الاول لكرة القدم الصربي دراغان فافرلوفيتش وكلف المدرب الوطني حسين ياسين بقيادة الفريق مؤقتاً، فيما رفض مجلس الادارة استقالة عضو مجلس الادارة ورئيس جهاز الكرة ابراهيم الرومي وجدد الثقة بالجهاز الاداري للفريق. وتأتي اقالة المدرب الصربي عقب النتائج السيئة التي سجلها اليرموك في دوري التصنيف، اذ تلقى الفريق 4 خسائر متتالية أمام الساحل 1 – 3 في الجولة الأولى، وأمام التضامن 1 – 3 أيضاً في الجولة الثانية، والفحيحيل 0 -2 في الجولة الثالثة، وأخيراً أمام برقان 2 – 3 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأول من أمس على ستاد نادي الشباب ضمن منافسات الجولة الرابعة للبطولة.

