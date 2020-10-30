محلية

يخوض الكويت مواجهة قوية أمام القادسية في 06:15 مساء اليوم ضمن الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي تشهد مباراتين أخريين تجمعان العربي مع كاظمة في 04:30، والسالمية مع برقان في 08:00، وتقام المباريات الثلاث على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويتصدر الكويت ترتيب الفرق برصيد 16 نقطة، يأتي بعده السالمية بـ14 نقطة، والقادسية 12 نقطة، والعربي 7 نقاط، وبرقان 4 نقاط، وأخيراً كاظمة بنقطة واحدة.

وتدخل البطولة اليوم المنعطف الأخير مع تبقي جولة واحدة للنهاية حيث تعتبر مواجهة اليوم في غاية الأهمية للأبيض الذي يطمح الى مواصلة هيمنته على البطولات التي لم يكسرها أحد من الأندية منذ 7 مواسم كاملة.

ويحتاج الكويت الى الفوز في اللقاء والتغلب على مطارده السالمية في الجولة الختامية ليحقق اللقب، فيما يملك السالمية مصيره في يده أيضاً حيث يتوجه باللقب الفوز في مباراتيه المتبقيتن أمام القرين اليوم والكويت الجولة الأخيرة.

ويسعى القادسية الذي فقد الامل في المنافسة نظرياً، الى عرقلة الكويت والثأر لهزيمته في القسم الأول من خلال تحقيق الفوز في لقاء اليوم وهو يدرك جيداً صعوبة المهمة نظراً لقوة الأبيض ورغبته في تعزيز موقعه في الصدارة. ويقود الكويت مدربه الوطني هيثم الرشيدي الذي يطمح الى قيادة الفريق الى التتويج للمرة الثامنة على التوالي.

وفي المباراة الأخرى يدخل السالمية المتألق لقاءه مع برقان وهو في قمة الحذر لتفادي تعثر قد يكلفه اللقب نظراً لأنه مطالب بحسم اللقاء لصالحه قبل التركيز على المواجهة الحاسمة أمام الكويت. وفي اللقاء الأخير يريد العربي العودة الى سكة الانتصارات على حساب كاظمة الأخير وتعويض هزيمته المفاجئة أمام برقان في الجولة الماضية.

من جانب آخر، قفز الشباب الى صدارة دوري الدرجة الأولى بعد تغلبه على خيطان 32-25 أول من امس في الجولة الثامنة من البطولة والتي شهدت أيضاً فوز القرين على التضامن 38-24، والنصر على الجهراء 31-30، والصليبخات على الفحيحيل 26-25، واليرموك على الساحل 31-25.

ورفع الشباب رصيده في الصدارة الى 13 نقطة، يأتي بعده القرين وخيطان واليرموك بـ 12 نقطة لكل منهم، ثم الفحيحيل 10 نقاط، والنصر والصليبخات 8 نقاط، والجهراء 3 نقاط، والساحل نقطتين، وأخيراً التضامن دون رصيد من النقاط.

