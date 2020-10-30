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تعاقد نادي كاظمة مع لاعب كرة السلة عبدالعزيز الفضلي في صفقة انتقال حر لمدة موسم قابل للتجديد تدعيما لصفوف الفريق الذي يستعد للموسم المقبل وينطلق في 8 نوفمبر المقبل. وكان الفضلي وقع مع القرين خلال الفترة الماضية لكنه واجه بعض المشاكل في التأقلم مع مدرب القرين ليعتذر عن عدم الاستمرار مع الفريق قبل أن يوقع لكاظمة أول من امس. ويعتبر لاعب الكويت السابق من اللاعبين الأقوياء الذين يتميزون بالقدرة الدفاعية واللعب في اكثر من مركز. وبهذا التعاقد يواصل كاظمة تدعيم صفوفه بعد أن تعاقد مع لاعب العربي يوسف بورحمة ولاعب الكويت السابق أحمد المطيري، الى جانب لاعب اليرموك حمد الزامل فضلا عن التجديد لصانع العابه أحمد البلوشي.

