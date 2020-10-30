دوليه

جدد مجلس ادارة نادي الزمالك رسميا عقد حازم امام الظهير الأيمن للفريق لمدة موسمين. وواجه الزمالك أزمة في الأيام الأخيرة حيث لم يكن قادرا على صرف مقدم التعاقد المقدر بـ 50% من عقد حازم بسبب رفض اللجنة المالية صرف أي مبالغ مالية قبل أن يوفر المجلس الأبيض مقدم تعاقد اللاعب بعيدا عن خزينة النادي. وقام الزمالك بمد قيد حازم امام حتى يتمكن من المشاركة في مباراة فريقه القادمة أمام الرجاء المغربي في اياب نصف نهائي دوري الأبطال والمقرر له الأول من نوفمبر القادم. وينتهي عقد حازم امام القديم مع الزمالك بنهاية الشهر الحالي لكن النادي حل الأزمة ومدد قيده.

