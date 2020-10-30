دوليه

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني تمديد فترة القيد الأولى لأندية الدوري الممتاز لمدة أسبوع. وأعلن اتحاد الكرة أن الفترة الأولى للقيد ستنتهي يوم 11 نوفمبر المقبل بدلا من يوم 4 من الشهر ذاته.

جاء ذلك بناء على رغبة الأندية التي شاركت في اجتماع اللجنة الخماسية ومندوبي أندية الدوري يوم الأول من أمس. وأكد عمرو الجنايني خلال الاجتماع حرص الاتحاد على مصالح الأندية المصرية والتشاور معها فيما يخص أهدافها من المشاركة في الدوري الممتاز. وأشار الى أن اللجنة الخماسية لم تتوان منذ تسلمها المهمة في ترسيخ هذه القاعدة.وأثنى الجنايني على عمل ادارة المسابقات بقيادة حسام الزناتي. كما حرص رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الادارة على الاستماع لمندوبي الأندية بشأن مشاكلهم حتى لا يقتصر الاجتماع على الدوري الممتاز فقط.

