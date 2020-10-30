الاخيرة

في أزمان سالفة كان الناس يعتمدون في تسليتهم على من يسمون بـ «الحكواتية»، ممن يمرون على المقاهي والمجالس، ومعهم الربابة لينشدوا قصص وسير الحب والحرب والمعارك، وبالطبع أغلب ما يقولونه هو محض خيال وقائم على ما يريد الحضور سماعه فإن تفاعلوا زادوا الجرعة وإن أحجموا سكت الحكواتي.

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هذه الأيام هناك حكواتي كويتي شهير يحمل رتبة دكتور متخصص بتزييف الماضي عبر ما يسمى بـ«Misinformation» أي الكذب البواح، وهو في أكاذيبه -غفرالله له- ينسى ما قاله سابقاً فيهدم بعض ما يقوله اليوم بعض ما قاله بالأمس، كما ينسى أحياناً التسلسل المنطقي للأحداث فيدعي على سبيل المثال أن الفريق الإنكليزي الذي فرض عام 61 الديموقراطية على الكويت «كذا» تركها في ذلك العام ليزور الدول الخليجية الاخرى، ويقوم بتغيير الأنظمة فيها «كذا اخرى» ونسي أن التغيير في الدول التي أشار لها حدث أعوام 66، 70، 72، على التوالي، فأي رحلة مسحورة تلك التي استغرقت 11 عاماً للانتقال من شمال الخليج إلى جنوبه مروراً بوسطه، كما ادعى في لقاء له قبل مدة قصيرة أن أتاتورك فرض التطبيع مع إسرائيل على الشعب التركي، ومعروف أن أتاتورك توفي عام 38، وإسرئيل قامت عام 48.

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وهناك حكواتي فلسطيني سبق أن عاش طويلاً في الكويت ولربما اقتدى بالدكتور الكويتي سالف الذكر، ذلك الحكواتي الذي يظهر علينا في فضائية دولة كبرى يعمل محاسباً ومدققاً إلا أنه لا يدقق على أقواله، وتنبؤاته المستقبلية يستخدم بها ما يسمى بـ «Disinformation» أي استخدام بعض المعلومات الحقيقية والارقام ثم الانحراف بها عن جادة الصواب لخدمة أهدافه وأجنداته، وقد أظهرت الحقائق انه ابعد الناس عن معرفة ما يجري في البلد الملاصق لبلده، ونعني لبنان ناهيك عن معرفة ما يجري في العالم حيث وضع أمواله وأموال من وثق بعلمه ومعرفته في بنوك لبنانية فخسر بالتبعية أغلبها، ولم يعد قادراً على التصرف بها.

