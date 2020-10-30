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صورة بعنوان «الجبل الأسود»، للمصور الأسترالي أري ريكس، التي فازت في فئة «مصور الطبيعة لهذا العام» للمصورين المحترفين في مسابقة «جوائز التصوير الدولية 2020». وأعلن أمس عن أسماء الفائزين والمرشحين النهائيين في مختلف فئات التصوير من «مسابقة التصوير الفوتوغرافي 2020» للمصورين المحترفين وغير المحترفين. وقامت لجنة التحكيم الدولية، التي شملت خبراء التصوير الفوتوغرافي المشهورين، باختيار والتصويت على أفضل الأعمال المصورة من أصل 13 ألف عمل من 120 دولة مشاركة من مختلف أنحاء العالم. وتنافس المشاركون للحصول على أعلى جائزتين «مصور العام للمحترفين» و«اكتشاف العام لغير المحترفين/ الطلاب. وسيتم الكشف عن المتأهلين للتصفيات النهائية لهاتين الجائزتين قريبًا.