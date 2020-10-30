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التقطت مركبة الفضاء جونو التابعة لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا» صورا لانفجارات ملونة من الكهرباء الشبيهة بالبرق عالية في الغلاف الجوي لكوكب المشتري. وهذه الظواهر، التي تشمل «العفاريت» على شكل قنديل البحر والأقراص المتوهجة المسماة «الإلفس» (نسبة إلى كائنات من الميثولوجيا النوردية والجرمانية تملك قوى سحرية)، والتي تحدث أيضا في أعالي الغلاف الجوي للأرض أثناء العواصف الرعدية. ووقع توثيق مثل هذه الظواهر لأول مرة في عام 1989. وتوقع العلماء أن الكواكب الأخرى التي لديها برق، مثل المشتري، ستنتج أيضا هذه الأحداث المضيئة العابرة. ولكن لم ير أحد من قبل العفاريت الغريبة أو الإلفس حتى الآن. ويدور جونو حول كوكب المشتري منذ عام 2016 ويجمع صورا للشفق القطبي في الضوء فوق البنفسجي. ولاحظ فريق من العلماء الذين عالجوا هذه اللقطات أخيراً شيئا غريبا.