سمو الأمير بعث برسالة خطية إلى خادم الحرمين

أول النهار

قام مبعوث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد -حفظه الله ورعاه- وزير الخارجية وزير الاعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد الناصر بتسليم رسالة خطية من سموه -رعاه الله- الى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تضمنت العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة بالاضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وقد سلم مبعوث سموه -حفظه الله- الرسالة الخطية الى سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وحضر اللقاء السفير الشيخ علي الخالد الصباح سفير الكويت في الرياض ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير المستشار أحمد الشريم.

واشاد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله بالتعاون بين الكويت والمملكة العربية السعودية وذلك في تعليق له على الزيارة الاخيرة التي قام بها وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر الى المملكة.

وقال الجارالله لـ«النهار»: ان التعاون والتشاور والزيارات بين الكويت والمملكة مستمرة ولم ولن تنقطع مشيدا بدور المملكة بالمساهمة في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. وقال: ان علاقة الكويت بالمملكة العربية الشقيقة الكبرى قوية وان التواصل مع الاشقاء مستمر.

ووصف ما نقلته صحف غربية حول استجابة المملكة لجهود حل الأزمة الخليجية بغير الدقيق مشيرا الى حرص المملكة على تعزيز دور ووحدة مجلس التعاون الخليجي.

وأكد في ذات الوقت ان جهود المصالحة لم تتوقف وان الكويت مستمرة في نهج سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد لحلحلة الخلاف الخليجي، وهذا ما أكده سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في خطابه ولقاءاته مع الاشقاء.

