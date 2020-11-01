القيادة السياسية عزت تركيا في ضحايا الزلزال

أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه - ببرقية تعزية الى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي ضرب بعض المواقع غرب تركيا والذي اسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وان يمكن المسؤولين في البلد الصديق من تجاوز اثار هذه الكارثة.

وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد -حفظه الله ورعاه- ببرقية تعزية إلى جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالته ولجلالة الملكة سيلفيا بوفاة شقيق جلالة الملكة سيلفيا والترلودفيج راجيا له الرحمة ولجلالته وجلالة الملكة وللأسرة المالكة جميل الصبر.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتين مماثلتين.

