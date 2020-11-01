سفاراتنا في الخارج دعت إلى الالتزام بالإرشادات الصحية

أول النهار

بروكسل - «كونا»: دعت سفارة الكويت لدى بلجيكا رعاياها المتواجدين في سائر المدن اللبلجيكية الى الالتزام بقرارات وتعليمات السلطات المحلية بما يخص الاجراءات الصحية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وشددت السفارة في بيان على المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات والارشادات التي اقرتها السلطات البلجيكية بهذا الخصوص والتواصل مع السفارة في الحالات الطارئة عل الارقام التالية: 26477950 (32+) 477775801 (32+)

ودعت سفارة الكويت لدى قبرص رعاياها المتواجدين في المدن القبرصية ضرورة توخي الحيطة والحذر في ظل رصد وتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وطالبت السفارة في بيان المواطنين الكويتيين في قبرص باتخاذ جميع التدابير الوقائية التي حثت عليها وزارة الصحة في الجزيرة والالتزام التام بارتداء الكمام عند الخروج والتنقل وتجنب الأماكن المزدحمة.

وشددت على ضرورة الالتزام بجميع التعليمات الصادرة عن السلطات القبرصية بشأن فيروس كورونا ومتابعة ما يستجد عبر الموقع الالكتروني: www.pio.gov.cy/coronavirus.

ودعت المواطنين المتواجدين في جمهورية قبرص الى التواصل مع السفارة عند الحاجة الى أي مساعدة او للاستفسار على الأرقام التالية: 22466656(357+) 22465566(357+) والتواصل على رقم الطوارئ: 38999696(357+).

كما أهابت سفارة الكويت في بلغراد بالمواطنين المتواجدين في أراضي جمهورية صربيا بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وذكرت السفارة الكويت في بيان انه يتعين على المواطنين الكويتيين الالتزام بالقيود الصحية في صربيا مثل ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والعامة بهدف تجنب حدوث تدهور في الوضع الصحي بالبلاد وانعكاسات ذلك على كامل النظام الصحي.

وجاء في البيان أن صربيا شهدت خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في معدل الاصابات بـ«كورونا» وفي عدد الحالات المحتاجة الى الرعاية في المستشفيات ووحدات العناية المركزة.

كما شددت السفارة على أهمية التزام المواطنين بالتعليمات العامة للوقاية من الفيروس والصادرة عن منظمة الصحة العالمية مثل عدم ارتياد الأماكن المزدحمة وملازمة مكان الاقامة قدر المستطاع وتقليل الاختلاط والحفاظ على التباعد الجسدي.

وفيما يخص جمهورية الجبل الأسود (مونتينيغرو) دعت السفارة في بيانها المواطنين المتواجدين هناك ايضا الى التقيد بالاجراءات والقيود المعمول بها ولاسيما ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة وحظر تجمع أكثر من 40 شخصا في الأماكن المكشوفة وأكثر من 20 شخصا في الأماكن المغلقة.

كما جددت السفارة تذكير المواطنين أنه في ظل معدلات الاصابة العالية هناك فقد قررت السلطات المختصة بمونتينيغرو أخيراً فرض حظر التجول من الساعة 10 مساء الى الساعة 5 صباحا في بلدية (كولاشين) فضلا عن حظر تبادل الزيارات بين قاطني المباني المختلفة في بلديات (كولاشين) و(أولتسينيه) و(جابلياك) والتي تعد الأكثر تأثرا بالمرض في البلاد.

واكدت السفارة في ختام بيانها استعدادها التام للرد على جميع استفسارات المواطنين بغية تقديم الخدمات والمشورة اللازمة وبما يضمن حمايتهم من المرض وذلك عن طريق الاتصال على هاتف الطوارئ الخاص بالسفارة وهو التالي: 0038162259374.

ودعت سفارة الكويت لدى الأردن جميع المواطنين المتواجدين في المملكة الى ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والارشادات التي أصدرتها السلطات الصحية الأردنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وطالبت السفارة في بيان تلقت «كونا» نسخة منه المواطنين بأهمية تجنب الأماكن المزدحمة والتقيد بالتعليمات الصحية واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الاصابة بالفيروس.

ووجهت السفارة المواطنين الى التواصل معها في حال الحاجة لأي مساعدة أو عند الحالات الطارئة على مدار الساعة وذلك على الأرقام التالية: رقم خلوي: 00962793202020 أرقام أرضية: 0096265675135 - 0096265675136 - 0096265675137

ودعت سفارة الكويت لدى الصين المواطنين الكويتيين الزائرين والمقيمين في جميع انحاء الصين الى توخي الحذر واتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وشددت السفارة في بيان لـ«كونا» على اهمية اتباع ارشادات اللجنة الوطنية الصينية للوقاية من الفيروس، مؤكدة على ضرورة ارتداء الكمام والابتعاد عن الاماكن المزدحمة وعدم التردد في الاتصال بالسفارة في بكين والقنصليات العامة الكويتية في شنغهاي وكوانزو وهونغ كونغ في الحالات الطارئة على الهواتف المخصصة التالية: طوارئ السفارة في العاصمة بكين (008615011111537) طوارئ شنغهاي (008613291201792) طوارئ كوانزو (00862038078070) طوارئ هونغ كونغ (0085298211669).

ودعت سفارة الكويت في لندن المواطنين الكويتيين المتواجدين في مختلف المدن البريطانية الى الالتزام بالارشادات الصحية التي تطبقها الحكومة البريطانية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وشددت السفارة في بيان صحافي على اهمية الالتزام بالقرارات المتعلقة باجراءات التباعد الاجتماعي وضرورة الالتزام بارتداء اقنعة الوجه في الاماكن العامة وفي مقدمتها المطاعم والمحال والمجمعات التجارية وفي وسائل المواصلات العامة.

وأكدت السفارة ان التزام المواطنين بهذه الاجراءات من شأنه حماية ارواحهم ومنع انتشار فيروس كورونا على نطاق اوسع محذرة من أن عدم الالتزام بارتداء اقنعة الوجه قد يعرضهم للمساءلة القانونية وغرامة مالية تصل الى 100 جنية استرليني (130 دولارا).

ودعت السفارة المواطنين في حال حاجتهم الى اي مساعدة عدم التردد بالاتصال بالقسم القنصلي بالسفارة والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 02075903400 وتواجه بريطانيا والعالم اكبر تحدٍ لها منذ الحرب العالمية الثانية حيث تسبب فيروس كورونا وفقا لاحصائيات منظمة الصحة العالمية بوفاة اكثر من مليون شخص حتى اليوم.

ودعت سفارة الكويت لدى اليونان المواطنين الكويتيين المتواجدين باليونان الى ضرورة الالتزام بالاجراءات التي أصدرتها السلطات الصحية لمنع انتشار بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19». وطالبت السفارة في بيان تلقت «كونا» نسخة منه المواطنين الكويتيين بتوخي الحذر واتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس وضرورة الالتزام بعدم مغادرة مساكنهم في أوقات الحظر.

كما دعت السفارة المواطنين الكويتيين الى التواصل معها على أرقام الطوارئ المخصصة للسفارة في أثينا 00306943010301 عند حدوث أي أمر طارئ.

