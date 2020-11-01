الجارالله: جهود المصالحة الخليجية لم تتوقف.. ومستمرون لحل الخلاف

الأولى

قام مبعوث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وزير الخارجية وزير الاعلام بالوكالة الشيخ د. أحمد الناصر بتسليم رسالة خطية من سموه الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تضمنت العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة بالاضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وقد سلم مبعوث سموه الرسالة الخطية الى سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي.

من جانبه اشاد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله بالتعاون بين الكويت والمملكة العربية السعودية وذلك في تعليق له على الزيارة الاخيرة التي قام بها وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر الى المملكة. وقال الجارالله لـ «النهار»: ان التعاون والتشاور والزيارات بين الكويت والمملكة مستمرة ولم ولن تنقطع مشيدا بدور المملكة بالمساهمة في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

وقال: ان علاقة الكويت بالمملكة الشقيقة الكبرى قوية وان التواصل مع الاشقاء مستمر.

ووصف ما نقلته صحف غربية حول استجابة المملكة لجهود حل الأزمة الخليجية بغير الدقيق، مشيرا الى حرص المملكة على تعزيز دور ووحدة مجلس التعاون الخليجي. وأكد في ذات الوقت ان جهود المصالحة لم تتوقف وان الكويت مستمرة في نهج سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد لحلحلة الخلاف الخليجي، وقال ان هذا ما أكده سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد في خطابه وفي لقاءاته مع الاشقاء.