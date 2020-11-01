«الخارجية»: ملتزمون بحماية المصالح الفرنسية.. ووفرنا الحراسة وسيارة مصفحة للسفيرة

الأولى

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ان الكويت ملتزمة بحماية جميع المصالح الفرنسية بالبلاد.

وقال لـ «النهار» الكويت لم تنتظر طلب وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريون حماية سفارة بلاده وزيادة تأمين منشآتها بالخارج، وانما نحن الذين وفرنا الحماية لجميع المصالح الفرنسية في البلاد مع توفير الحماية الشخصية للسفيرة وذلك بتوفير حراسة وسيارة مصفحة، وكذلك تعزيز الحراسة الامنية على مقر السفيرة والهيئات الدبلوماسية الفرنسية بالبلاد، بما فيها المعهد الفرنسي.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريون طالب بتعزيز الحراسة الامنية على المنشآت والسفارات الفرنسية بالخارج على خلفية الغضب من نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- واصرار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على ما اسماه بحماية حرية التعبير في بلاده رغم انها تمس مشاعر المسلمين.

وقد لاقى هذا الامر استهجان وشجب جميع الدول الاسلامية ما ترتب عليه خروج مظاهرات وحدوث اعمال ارهابية في مدينة نيس الفرنسية بعد مقتل مدرس فرنسي على يد شاب شيشاني.

وكانت السفارة الفرنسية لدى البلاد حذرت مواطنيها المقيمين بالكويت او حتى الراغبين في زيارتها الى اتخاذ اقصى قدر من اليقظة.

وأوضحت السفارة ان البيان المنشور حول تحذير السفارة لرعاياها في الكويت مجرد رسالة تم ارسالها الى جميع الرعايا الفرنسيين في العالم مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى التهديد الإرهابي ضد المصالح الفرنسية. وقالت ان البيان يدعو المواطنين الفرنسيين المقيمين في الكويت أو المارين منها الى ممارسة اقصى قدر من اليقظة على وجه الخصوص، كما يجب عليهم الابتعاد عن أي تجمع وتوخي الحذر عند السفر الذي يجب ان يكون محدوداً.

وأوصى البيان الرعايا بالبقاء على اطلاع دائم بتطور الاوضاع من خلال الرجوع الى توصيات وارشادات السفر، مشيرا إلى اتصال السفارة الدائم مع السلطات الكويتية التي أكدت دعمها في الامور الأمنية.

من جانب آخر غردت السفيرة الفرنسية لدى البلاد ان كلير ليجيندر بان بلدها بلد التسامح وان الدين الاسلامي جزء من التاريخ الفرنسي والاوروبي وان بلدها يحترم الدين، وذلك بعدما نشر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريون رسالة اسماها برسالة سلام اكد فيها ان بلده ليست بلد الازدراء وان الدين الاسلامي جزء من تاريخها، وذلك بعد اعلان الدول الاسلامية مقاطعة البضائع الفرنسية.

من جانب آخر اعربت السفيرة آن كلير عن شكرها للقيادة السياسية والسلطات الكويتية على رسائل التضامن مع بلدها وادانتهم الهجوم الذي وصفته في تغريدتها بالشائن في مدينة نيس الساحلية، مؤكدة ان البلدين يعملان معا لمحاربة الارهاب وانهما بهذا التعاون سيتمكنان من كسب معركتهما ضد الارهاب.