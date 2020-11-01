ماكرون: لا أتبنى الرسوم المسيئة وكلامي تعرض للتحريف

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الدوحة - باريس - الوكالات: أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون انه يتفهم مشاعر المسلمين ازاء الرسوم المسيئة للنبي -محمد صلى الله عليه وآله- مشددا على انه لا يتبنى هذه الرسوم وأن حكومته لا تقف خلفها. (طالع ص 22).

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية تحدث ماكرون عن الغضب الذي اثارته الرسوم المسيئة التي نشرتها مجلة شارلي ايبدو. وقال الرئيس الفرنسي الرسوم الكاريكاتيرية ليست مشروعا حكوميا بل هي منبثقة من صحف حرة ومستقلة غير تابعة للحكومة وأضاف انه يتفهم مشاعر المسلمين ازاء هذه القضية... وكان ماكرون ذكر في وقت سابق ان فرنسا لن تتخلى عن الكاريكاتير، اثناء تعليقه على قضية قيام شاب من اصول شيشانية بذبح معلم فرنسي عرض على تلاميذه رسوما مسيئة لنبي الاسلام والانسانية -صلى الله عليه وسلم- وأثار تصريح ماكرون غضبا عارما في العالم الاسلامي، خصوصا وأنه جاء بعد ايام فقط من تصريح آخر قال فيه ان الدين الاسلامي يعيش ازمة في كل مكان على حد زعمه.

وفي المقابلة قال ماكرون امس أعتقد ان ردود الفعل كان مردها اكاذيب وتحريف كلامي ولأن الناس فهموا انني مؤيد لهذه الرسوم.

وأضاف هناك اناس يحرّفون الاسلام وباسم هذا الدين يدّعون الدفاع عنه.

واضاف الرئيس الفرنسي ان ما يمارس باسم الاسلام هو آفة للمسلمين بالعالم وأكثر من 80% من ضحايا الارهاب هم من المسلمين.

وتابع أعتقد ان ردود الفعل كان مردها اكاذيب وتحريف كلامي ولأن الناس فهموا انني مؤيد لهذه الرسوم.

ويأتي تشديد ماكرون على ان الحكومة لا تتبنى الرسوم المسيئة وسط تنامي حملة شعبية في العالم الاسلامي لمقاطعة المنتجات الفرنسية، وبعد يومين من هجوم في نيس خلف ثلاثة قتلى وعدة جرحى.

وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان ان هناك احتمالا بوقوع مزيد من الهجمات في الأراضي الفرنسية.

وأضاف نحن في حرب وفي مواجهة عدو خارجي وداخلي، وفي مواجهة الأيديولوجية الاسلاموية.

ولكنه رأى انه لا ضرورة لتغيير الدستور لحماية الفرنسيين من الهجمات الارهابية.