العجيل: ضمان انتخابات شفافة ونزيهة

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تقدم 21 مرشحا إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح امس السبت في اليوم السادس من أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة المقرر عقدها في الخامس من ديسمبر المقبل.

وبذلك يكون اجمالي عدد المرشحين حتى نهاية اليوم السادس من فتح باب الترشح هو 260 بواقع 237 رجلا و23 امرأة.

من جانبه أشاد رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل بدور رجال القضاء وأعضاء النيابة في الإشراف على العملية الانتخابية والتي من شأنها ضمان شفافيتها وإخراجها بكل حيدة ونزاهة. جاء ذلك في بيان صحافي امس للمستشار العجيل عقب لقائه وكيل محكمة التمييز رئيس اللجنة الاستشارية العليا المشرفة على انتخابات مجلس الأمة 2020 المستشار اسحاق الكندري وأعضاء اللجنة.

ودعا المستشار العجيل خلال الاجتماع رئيس وأعضاء اللجنة إلى تذليل العقبات التي قد تعترض سير العملية الانتخابية وتيسير السبل التي من شأنها الارتقاء بالعملية الديموقراطية التي نفتخر بها جميعا والتي تظهر وجه الكويت الحضاري بشكل يشهد له القاصي والداني.

وشدد على أهمية دور اللجنة الاستشارية المشرفة على سير الانتخابات في تقديم الرأي القانوني فيما تطلبه لجان الانتخابات من مسائل قانونية وملاحظات الناخبين والمرشحين أثناء عمليتي الاقتراع والفرز ووضع القواعد التي تسترشد بها لجان الانتخابات لتسيير وتنظيم تغطية وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية بما يضمن شفافيتها. وأوصى المستشار العجيل رئيس وأعضاء اللجنة بالأخذ في الاعتبار الاشتراطات الصحية التي تقررها وزارة الصحة في سبيل مواجهة فيروس كورونا.