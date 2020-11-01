مصر لمواطنيها: راجعوا إجراءات السفر والإقامة... في الكويت

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دعت مصر مواطنيها العائدين الى عملهم في اي دولة وخصوصا الكويت الى توخي الحذر في التعامل مع شركات السياحة ومراجعة اجراءات السفر والاقامة في تلك الدول، وذلك اثر احتجاز مواطنين مصريين في مطار اديس ابابا الاثيوبي.

وأهابت وزارة الهجرة المصرية في بيان بالمواطنين المصريين الراغبين في العودة الى عملهم في اي دولة وخاصة دولة الكويت، بتوخي الحذر في التعامل مع شركات السياحة وعدم السفر الا بعد التأكد من استكمال جميع الاجراءات المقننة لذلك، ومن بينها تذكرة الرحلة وتأشيرة سارية ومراجعة موقف دولة (الترانزيت) من حيث الاقامة لمدة اسبوعين قبل التوجه الى الكويت.

ودعت الوزارة بناء على طلب من السفارة المصرية بأديس ابابا المواطنين العائدين الى الكويت عن طريق اثيوبيا، للتمهل وعدم السفر حتى تنتهي السفارة المصرية في اثيوبيا من اجراءات اطلاق سراح المواطنين المحتجزين والتنسيق مع الجانب الاثيوبي في ما يتعلق بالحجر الصحي المطبق في هذه الحالة.

وبحسب الوزارة، فقد اتت الخطوة بعد ورود شكوى من مواطنين مصريين تم احتجازهم من قبل السلطات الاثيوبية في مطار بولي الدولي في العاصمة اديس ابابا، اثناء مرورهم بها في طريق عودتهم من مصر الى دولة الكويت. ولفتت الى ان عددا من هؤلاء المواطنين قد خالف تعليمات الحجر الصحي المتبعة في اثيوبيا في ظل جائحة فيروس كورونا.