«النهار» الجديد

الأولى

منذ صدور عددها الأول عاهدت النهار نفسها وقراءها الأعزاء أن تظهر في أبهى صورة من ناحيتي الشكل والمضمون. أما المضمون فجماله وبهاؤه يظهران في صدق الكلمة ودقة الخبر، ونبل الهدف، وهذا ما سارت النهار عليه، وسعت إليه، وحققته بفضل الله طوال السنوات الماضية بشهادة القراء، الذين أشادوا بنهجها الوسطي المعتدل، وحرصها البالغ على القيام بواجبها نحو الكويت وأهلها، والمقيمين الشرفاء على أرضها الطيبة الطهور. وأما الشكل فقد اهتمت به كل الاهتمام فطورت الماكيت أكثر من مرة، ونوعت في حجم الخط وطبيعة العناوين، ومواضع الصور، لتصل الصحيفة إلى قارئها في ثوب رائق، ومنظر شائق متفرد جذاب. وإذا كان القارئ الكريم قد لاحظ تغيراً في طبيعة الصفحات ومضمونها، فإنه -بلا شك- سيجد من الأبواب الخفيفة والقضايا الهادفة ما يلبي طموحه، ويرضي ذوقه، ويشد انتباهه، فرضاه هدفنا، وخدمته غايتنا. فهو صاحب الصحيفة الحقيقي، وهو الموجه لسياسة تحريرها بحسه المرهف، وذوقه العالي الفريد. عهد جديد تقطعه النهار على نفسها وهو أن التطوير لن يتوقف، والتحديث لن ينقطع، والسير في طريق الريادة والتميز سيتواصل بدعم القراء الذي يمثل للصحيفة حصن الأمن وطريق الارتقاء. النهار