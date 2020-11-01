سفارتنا بباريس دعت للالتزام بالإجراءات الصحية

وطن النهار

دعت سفارة الكويت لدى فرنسا رعاياها المتواجدين على الأراضي الفرنسية إلى الالتزام التام بالإجراءات الجديدة المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وقالت السفارة في بيان ان الاجراءات الجديدة تتضمن تقييد التنقل والالتزام بالحجر المنزلي على جميع الاراضي الفرنسية اعتبارا من منتصف الليلة بالتوقيت المحلي.

وأضافت انه لا يسمح بمغادرة السكن إلا للحاجات الضرورية والتي حددت بالذهاب للعمل أو للدراسة أو للتزود بالمواد الغذائية أو الصيدلية أو زيارة الطبيب.

وأشارت الى انه سيتم إغلاق جميع المؤسسات غير الأساسية والمطاعم. وجددت السفارة مناشدتها جميع مواطنيها الالتزام بعدم مغادرة المساكن والاتصال بها في حال الطوارئ على الرقمين التاليين: 0033147235425-0033670673834.

