589 إصابة جديدة بـ «كورونا» و6 حالات وفاة وتشافي 660

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس السبت تسجيل 589 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 125926 حالة في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 779 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ «كونا» إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 110 حالات ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد- 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8285 حالة.

وأشار السند إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 5171 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 916525 فحصا.وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصية بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق امس شفاء 660 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 116862 حالة.

