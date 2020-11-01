فوز الباحثة خديجة الرفاعي بالمركز الأول بجائزة «ابتكار العالمية»

وطن النهار

أعلنت شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات التابعة للشبكة العالمية للمخترعات والمبتكرات عن حصول الباحثة الكويتية خديجة الرفاعي على المركز الأول في جائزة «ابتكار العالمية» بجدارة واستحقاق عن مشروعها «تقنية التصوير بالحمض النووي» لتتأهل لخوض المنافسات العالمية.

وأشار بيان صحافي لمبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي ان الاعلان عن الجائزة جاء خلال الحفل الذي اقيم امس افتراضيا عبر قناة شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات التابعة للشبكة العالمية للمخترعات والمبتكرات تحت مظلة مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية.

واوضحت المبرة ان د. نهى أبو يوسف من الأردن حصدت المركز الثاني وفازت بالمركز الثالث فرح الكندري من عمان.

وفي كلمة لها خلال الاحتفال أعربت رئيسة مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي الشيخة فادية السعد عن سعادتها بتطور مبادرة الكويت العلمية منذ انطلاقتها عام 1999 وانتشارها محليا وخليجيا وشراكتها المجتمعية مع شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات لتشجيع الفتيات المبدعات من جميع أنحاء العالم للمشاركة في ركب التطور الذي جاء نتيجة للدور المجتمعي لمبرة السعد لإرساء قواعد البحث العلمي.

وأشارت الشيخة فادية إلى ان شراكة مبادرة ابتكار الكويت العلمية ستسمح بتنظيم مسابقات على مستوى الشرق الأوسط يؤهل الفائزات بها للاشتراك في جائزة الشبكة العالمية Global Wiin المقرر إقامتها في العاصمة البريطانية لندن خلال الأشهر القادمة بهدف تمكين المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الأمم المتحدة 2035 وتأهيل المرأة للمشاركة في مواقع صنع القرار.

من جانبها، أعربت رئيسة مبادرة ابتكار العالمية الشيخة نبيلة سلمان الحمود الصباح عن سعادتها بهذا المؤتمر الافتراضي والمشاركة العالمية التي أطلعت العالم على أهداف المبادرة وتطورها وتأثيرها المحلي والدولي.

وأشادت بإسهامات وجهود مبرة السعد في تعزيز أطر البحث العلمي وصقل مهارات التفكير والإبداع من خلال التعاون المثمر والشراكة المجتمعية العلمية والبحثية مع الشبكة العالمية للمخترعات والمبتكرات بأهداف تصب في دعم وتطوير مهارات التفكير العلمي لدى الشباب وصقل مواهبهم.

وأعربت الشيخدة نبيلة الصباح عن سعادتها بالعمل والتعاون مع جنان الشهاب رئيسة شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات التي ساهمت بجهودها في نجاح المبادرة واختصت بالشكر رئيسة مجلس إدارة المبرة سعادة الشيخة فادية سعد العبد الله الصباح على دعمها وتشجيعها ومتابعتها التي كانت من أهم عوامل النجاح والتفوق.

بدورها تقدمت رئيسة شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات جنان الشهاب بالشكر لرئيسة مبرة السعد الشيخة فادية السعد لدعمها الكبير لشبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات والتي تعتبر أحد فروع الشبكة العالمية للمخترعات والمبتكرات في العاصمة البريطانية.

