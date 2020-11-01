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وطن النهار

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السفارة الأميركية تنظم ندوة حول الانتخابات الرئاسية


تنظم السفارة الأميركية لدى البلاد ندوة افتراضية مساء غد الاثنين حول الانتخابات الرئاسية الاميركية 2020 بعنوان «نظرة عامة حول النظام الانتخابي في الولايات المتحدة». وستلقي السفيرة الأميركية لدى البلاد الينا رومانوسكي الكلمة الافتتاحية كما سيشارك العديد من المختصين من داخل الكويت وخارجها للحديث عن مراحل النظام الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية الأميركية. وستشارك من الكويت د. حنان الهاجري استاذة بقسم العلوم السياسية بجامعة الكويت ود. بول سوراسك رئيس قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة يونغز تاون الحكومية باوهايو ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت د. حسن جوهر.


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