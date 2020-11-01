260 مرشحاً لانتخابات «أمة 2020» حتى اليوم السادس

وطن النهار

تقدم 21 مرشحا ومرشحة إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشيح أمس في سادس أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 16 المقرر عقدها في الخامس من ديسمبر المقبل ليصبح العدد الاجمالي 260 مرشحا ومرشحة.

وبذلك يكون اجمالي عدد المرشحين والمرشحات حتى نهاية اليوم السادس من فتح باب الترشح للانتخابات هو 260 بواقع 237 مرشحا و23 مرشحة.

وكان قد تقدم 19 مرشحا إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية بطلبات ترشحهم أول من أمس الجمعة - خامس أيام فتح باب الترشح - لانتخابات مجلس الأمة في فصله التشريعي الـ 16 والمقرر عقدها في الخامس من ديسمبر المقبل ليصبح العدد الإجمالي 239 بواقع 220 مرشحا و19 مرشحة.

من جانبه، أشاد رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل بأهمية دور رجال القضاء وأعضاء النيابة في الإشراف على العملية الانتخابية والتي من شأنها ضمان شفافيتها وإخراجها بكل حيدة ونزاهة بالشكل الذي نأمله في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده وسدد على درب الحق خطاهما.

جاء ذلك في بيان صحافي للمستشار العجيل عقب لقائه بوكيل محكمة التمييز رئيس اللجنة الاستشارية العليا المشرفة على انتخابات مجلس الأمة 2020 المستشار اسحاق الكندري وأعضاء اللجنة.

ودعا المستشار العجيل خلال الاجتماع رئيس وأعضاء اللجنة إلى تذليل كل العقبات التي قد تعترض سير العملية الانتخابية وتيسير السبل التي من شأنها الارتقاء بهذه العملية الديموقراطية التي نفتخر بها جميعا والتي تظهر وجه الكويت الحضاري بشكل يشهد له القاصي والداني.

وشدد على أهمية دور اللجنة الاستشارية المشرفة على سير الانتخابات في تقديم الرأي القانوني فيما تطلبه لجان الانتخابات من مسائل قانونية وملاحظات الناخبين والمرشحين أثناء عمليتي الاقتراع والفرز ووضع القواعد التي تسترشد بها لجان الانتخابات لتسيير وتنظيم تغطية وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية بما يضمن شفافيتها.

وأوصى المستشار العجيل رئيس وأعضاء اللجنة بالأخذ في الاعتبار الاشتراطات الصحية التي تقررها وزارة الصحة في سبيل مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

يذكر أن اللجنة برئاسة وكيل محكمة التمييز المستشار اسحاق الكندري وعضوية وكيل محكمة الاستئناف المستشار صالح حمادي والمحامي العام الأول المستشار سعد الصفران ووكيل محكمة الاستئناف المستشار حسين الرمضان ووكيل محكمة التمييز المستشار مشعل الجريوي ووكيل محكمة التمييز المستشار يونس الياسين ووكيل محكمة التمييز المستشار فؤاد الزويد ووكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي.

