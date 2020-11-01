لا ضرائب على الشركات حتى التعافي من «كورونا»

مال وأعمال

«لا ضرائب على الشركات المحلية حتى التعافي تماماً من تداعيات فيروس كورونا»، هذا ما أكدته مصادر موثوقة لـ «النهار»، حيث أوضحت ان مشاورات عديدة تمت بين ممثلين للقطاع الخاص والحكومة، أسفرت عن إرجاء اي خطط لفرض ضرائب دخل على الشركات المحلية حتى التعافي تماماً من التداعيات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا.

ولفتت المصادر إلى أن ممثلي القطاع الخاص، شرحوا خلال الاجتماعات أن فرض الضريبة يجب أن تقابله خدمات تسهل من دور القطاع الخاص ويكون له مردود وقيمة مضافة على سير أعماله، لافتين أن من بين المشكلات الرئيسية التي تواجه رجال الأعمال بيروقراطية بعض الجهات الحكومية من مختلف القطاعات.

وأوضحت أن فرض الضريبة، أو السعي لفرضها، في هذا التوقيت الصعب للغاية، يمثل ضربة قاصمة للقطاع الخاص، كما أنه يتعارض مع خطط التحفيز المالي التي أعلنتها الحكومة في السابق وتقضي على كل الجهود الرامية لاحتواء تداعيات الأزمة الحالية على الشركات.

وأشارت إلى أن استراتيجية الحكومة يجب أن تقوم على معالجة تداعيات الحريق أولاً والذي بلغت خسائره قرابة 5 مليارات دينار، الأمر الذي يتطلب النظر بواقعية لبيئة الأعمال وما تواجهه من تحديات وبعدها يمكن للحكومة تحقيق الإصلاحات المطلوبة.

وتوقعت المصادر ان تتراجع الايرادات غير النفطية المتوقعة في ميزانية العام المالي الحالي بحدود تقترب من مليار دينار لتستقر إلى مستوى 0.9 مليار بدلاً من 1.9 مليار، بسبب ما خلفته تداعيات أزمة «كورونا» من آثار سلبية على شركات القطاع الخاص وهو ما يعني زيادة العجز في ميزانية العام الحالي 2020/2021.

وأضافت المصادر أن التفكير في ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية ماضٍ في طريقه بنهاية العام المقبل في حال كانت الظروف ملائمة لذلك، لكن اوضاع الشركات المحلية سيئة ولا تحتمل اي ضغوط اضافية.

واستدركت المصادر قائلة: هناك ضرورة ملحة لتطبيق ركائز خطة «كويت جديدة 2035»، في مرحلة ما بعد «كوورنا» والتي من بين محاورها الرئيسة تعزيز وتطوير القطاع الخاص وإشراكه بجدية في العملية التنموية وأن يتحول الكلام النظري إلى واقع عملي.

