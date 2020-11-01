الكويت تدعم أي قرار لـ «أوبك +» لإعادة التوازن في السوق

مال وأعمال

أعلنت الكويت أنها ستدعم أي قرار تتخذه منظمة أوبك وحلفاؤها بشأن مستقبل سياسة إمدادات النفط؛ وذلك بعد تصريحات لمصادر في «أوبك» وصناعة النفط ان بعض المنتجين يُفضِّلون ضخ المزيد من الخام بدءًا من يناير، بدلًا من تمديد التخفيضات الإنتاجية.

وقال خالد الفاضل وزير النفط الكويتي، إن الكويت تؤيد بالكامل المساعي المشتركة لمجموعة أوبك+ لإعادة التوازن إلى سوق النفط، وستدعم أيضًا كل القرارات المشتركة الضرورية التي سيجري الاتفاق عليها في إطار «أوبك+»، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

ومن المقرر أن تجتمع «أوبك+»، في نوفمبر، لتقرير سياسة الإنتاج، والنقاش حول المستويات المستهدفة للإنتاج وكيفية حسابها؛ ستُعقَد مناقشاتُ السياسة بشأن موازنة المعروض مع طلب ضعيف.

