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حظر تصدير البطاريات المستعملة

باسم رشاد
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الأحد 01 نوفمبر 2020

أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قراراً وزارياً يقضي في مادته الاولى: يمنع تصدير البطاريات المستعملة والحديد والالمنيوم خارج الكويت، فيما أشارت المادة الثانية على «تلغى جميع القرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القرار».
ونصت حيثيات القرار الوزاري الخاص بمنع تصدير البطاريات المستعملة ومستهلكاتها خارج الكويت، انه يأتي بعد الاطلاع على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها على الحدود.
وكذلك بناء على ما نص عليه المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن عقوبات التوحيد القياسي وعلى القانون رقم 56 لسنة 1977 في شأن قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بنظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.


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