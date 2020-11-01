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مال وأعمال

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10 آلاف كوادريليون دولار يسبح فى الفضاء


أعطت دراسة جديدة نظرة فاحصة على كويكب معدني نادر في الفضاء ، قد تبلغ قيمته 10 آلاف كوادريليون دولار.


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