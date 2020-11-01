مأزق اقتصادي أميركي خطير

مال وأعمال

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 33.1 في المئة على أساس سنوي في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، وهو خبر سار للعمال والشركات، خاصة في ضوء التقرير المرفق بأن الطلب على إعانات البطالة الجديدة انخفض بمقدار 40.000، في الأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر، ووصل إلى 751 ألفاً، وهو أدنى مستوى منذ 14 مارس، عندما بدأت عمليات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا. ولكن في سياق المؤشرات، لا يزال الاقتصاد الأميركي في مأزق عميق للغاية، وفق افتتاحية «واشنطن بوست». ومع ذلك فإن الإجراءات الضرورية للمساعدة في الخروج من الأزمة عبر خطة التحفيز، معطلة في الكونغرس. ربما لن تتم الموافقة عليها إلا بعد الانتخابات الأسبوع المقبل، وربما بعد أسابيع. علاوة على ذلك، فإن السبب الجذري للكارثة الاقتصادية، وهو فيروس كورونا، يخرج عن نطاق السيطرة في الولايات المتحدة وفي أوروبا، حيث يتم فرض عمليات إغلاق جزئية جديدة.