«KIB» قدم عروضاً خاصة لعملائه بالتعاون مع الشركة الكويتية لاستيراد السيارات

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» عن توقيعه اتفاقية جديدة بالتعاون مع الشركة الكويتية لاستيراد السيارات، الوكيل المعتمد لسيارات مازدا في الكويت، وذلك في اطار حرصه على تقديم أفضل الحلول التمويلية والعروض المميزة التي تناسب احتياجات عملائه الذين يرغبون بشراء سيارة جديدة.

ولقد تم توقيع الاتفاقية بحضور المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في «KIB»، عثمان توفيقي، الى جانب مدير ادارة السيارات في البنك، علي الحبابي، بينما مثل الشركة الكويتية لاستيراد السيارات الرئيس التنفيذي للشركة، يوسف الشايع، والمدير العام، اشيش تاندون.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في البنك، عثمان توفيقي: «يسعى «KIB» خلال الفترة الأخيرة الى طرح خدمات وعروض جديدة تقدم للعملاء حلولاً تمويلية ومزايا عديدة تلبي مختلف احتياجاتهم الاستهلاكية، وذلك بالتعاون مع أهم الشركات ومنها وكالات السيارات العريقة في الكويت. ومن هذا المنطلق، قام البنك بعقد هذه الاتفاقية مع الشركة الكويتية لاستيراد السيارات التي تمنح عملاء البنك فرصة مميزة لشراء سيارة مازدا جديدة – نقداً أو بالأقساط - الى جانب الحصول على العديد من المزايا والمكافآت الخاصة».

وتابع قائلاً: «يتيح «KIB» من خلال تعاونه الجديد مع الشركة الكويتية لاستيراد السيارات الاستمتاع بخصم خاص يصل لغاية 1,400 د.ك مقدم لعملائه الراغبين باقتناء احدى سيارات مازدا، الى جانب باقة من المزايا الحصرية».

ومن جانبه، عبر الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لاستيراد السيارات، يوسف الشايع، عن مدى سعادتهم باتمام هذه الاتفاقية مع «KIB». وأفاد قائلاً: «نسعى في الشركة الكويتية لاستيراد السيارات الى تقديم أقوى عروض السيارات للعام 2020، ومنها هذا العرض المقدم حصرياً لعملاء «KIB» على سيارات مازدا التي تتميز بمتانتها وقوتها كونها يابانية الصنع والتجميع 100%. كما أننا سعداء بهذا التعاون المثمر الذي من المتوقع أن تنعكس نتائجه الايجابية على عملاء كلا الطرفين، حيث سيحظى عملاء الشركة أيضاً بتسهيلات ميسرة ومزايا مصرفية خاصة عند استخدامهم بطاقات «KIB» المصرفية. هذا الى جانب سهولة وسرعة اتمام الاجراءات اللازمة بفضل جهود العاملين في ادارة السيارات بالبنك وموظفي المبيعات في الشركة».

