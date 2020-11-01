نمر الصباح: «النفط» أول وزارة تطبق نظام بصمة الوجه

مال وأعمال

قال وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر الصباح: إن وزارة النفط تعتبر أول وزارة في الكويت طبقت نظام بصمة الوجه الالكتروني لتسجيل الحضور والانصراف اليومي للموظفين، وذلك ضمن جهود الوزارة في التحول الرقمي الكامل الذي تم اطلاقه في شهر فبراير 2020.

وذكر الصباح في بيان صحافي صادر من وزارة النفط، أن «النفط» كانت سباقة في تطبيق نظام بصمة الوجه الالكتروني بواسطة أجهزة الهاتف المحمول محلياً، وقامت الوزارة بالاعتماد عليه منذ انتشار جائحة كورونا في البلاد ووقف نظام بصمة الأصبع ضمن التدابير الاحترازية والاجراءات الوقائية التي قامت بها الوزارة للحفاظ على الصحة والسلامة المهنية للموظفين.

وأوضح أن وزارة النفط عملت خلال الفترة الماضية على تطوير شامل لخدماتها الرقمية الداخلية وذلك لتسهيل وتسريع الخدمات المقدمة في الوزارة ورفع كفاءتها والحد من التدخل البشري في المعاملات، مشيرا الى أن بصمة الوجه الالكترونية مخزنة ضمن قواعد البيانات للتعرف على الموظفين ومرتبطة بنظام الموارد البشرية، ما يسهم في سهولة تخزين وعرض بيانات الحضور والانصراف، واستخراج التقارير اليومية من خلال نظام الموارد البشرية، والتي ترصد مدى التزام الموظفين بأوقات الدوام ويتم التدقيق عليها بكل سهولة ويسر.

وأكد الصباح على أن نظام بصمة الوجه الالكتروني ذو فعالية عالية في تسجيل الحضور والانصراف اليومي للموظفين ويتم في مدة لا تزيد على ثانيتين، فضلا أنه ذو كفاءة وفعالية لمنع انتشار فيروس كورونا او أي امراض اخرى حيث لا يحتاج الى اللمس والتعقيم المستمر بعد الاستعمال، كما هي الحال في جهاز بصمة الاصبع.

